Mientras aumenta presión sobre Biden para que dé un paso al costado y crecen apoyos a su vice, Trump aceptó formalmente su candidatura

La presión sobre el mandatario para que reconsidere su candidatura ha aumentado en las últimas horas, con varios medios de comunicación nacionales señalando que carece de respaldo entre figuras destacadas del partido y que la renuncia podría llegar pronto.

La expresidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos e influyente dirigente demócrata, Nancy Pelosi, dijo a algunos congresistas de su partido que el presidente, Joe Biden, podría ser convencido pronto de abandonar la candidatura para las elecciones de noviembre, según The Washington Post.

El diario, que cita a tres oficiales demócratas informados sobre las conversaciones privadas entre Pelosi y Biden, indica que la legisladora ha adoptado un papel discreto y fuerte como intermediaria entre los dirigentes del Partido Demócrata y el presidente, que afronta cada vez mayores presiones para dar un paso atrás.

No obstante, los asistentes de la legisladora rechazaron hablar en público sobre esas conversaciones, aludieron a la "locura" mediática en torno al tema y señalaron la "confidencialidad" de su relación con Biden, mientras que la campaña del candidato demócrata aseguró que esta "sigue adelante".

Este mismo jueves, CNN reveló otra conversación privada entre Pelosi y Biden que se produjo la semana pasada y en la cual la legisladora advirtió al presidente que perderá las elecciones a la Casa Blanca contra el candidato republicano y expresidente Donald Trump y que arrastrará al Congreso con él.

También se han filtrado otras conversaciones en la misma línea con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara, Hakeem Jeffries -sucesor de Pelosi-, y también previas al intento de asesinato de Trump el pasado sábado en un mítin, que ha reforzado su popularidad.

Con este escenario, grupos de donantes del Partido Demócrata de Estados Unidos han comenzado a movilizarse para recaudar fondos para una posible nominación a las elecciones presidenciales de la vicepresidenta, Kamala Harris, en el caso de que Joe Biden finalmente se retire, informa "Politico".

Aunque en el Partido Demócrata reconocen la actual "volatilidad" de la situación en torno a la nominación de Biden, algunos miembros de la formación ya estaban "haciendo cola" para hacer donaciones en el caso de que Harris le sustituya en la carrera presidencial, precisa la publicación.

Desde que se puso en duda la capacidad de Biden para asumir un segundo mandato presidencial, especialmente tras el desastroso debate televisivo que mantuvo con su contrincante republicano Donald Trump, Kamala Harris ha sonado en las quinielas para encabezar la candidatura demócrata.

Y ahora, los aliados de la vicepresidenta "han comenzado a cortejar a donantes demócratas para que le proporcionen apoyo financiero si el presidente Joe Biden abandona la carrera de 2024", precisa "Político", que cita fuentes conocedoras de esta campaña y que pidieron el anonimato.

El medio estadounidense especifica que un asesor de los donantes demócratas ha comenzado a asegurar apoyos económicos entre los colectivos de mujeres afines para lograr "una ola inicial de contribuciones para una potencial campaña de Harris".

Estas personas compartieron la información sobre estas maniobras financieras con "Político" bajo estrictas condiciones de anonimato, debido a la posición política extraordinariamente delicada de Harris como actual compañera de fórmula de Biden y las tensiones dentro del Partido Demócrata sobre el futuro del actual presidente de Estados Unidos.

"Lo importante es que haya una muestra masiva de apoyo a ella (Harris) desde el primer momento, lo que muestra una señal de que todos estamos con ella", dijo una dirigente de una organización política de mujeres que pidió el anonimato para hablar sobre el tema.

Trump aceptó formalmente ser candidato a presidente

Unidad y esperanza. El expresidente Donald Trump lanzó este jueves a Estados Unidos un mensaje de unión en su primera gran intervención tras el intento de asesinato, en la que aceptó su nominación electoral y aseguró que con su victoria el país vivirá los cuatro años más grandes de su historia.

"Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. (...) Me presento a presidente para todo Estados Unidos, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad", dijo con su oreja derecha todavía vendada.

Trump habló en la clausura de la Convención Nacional Republicana, inaugurada el lunes en Milwaukee y que tenía como objetivo confirmar su candidatura y la de su "número dos", el senador por Ohio J.D. Vance.

El magnate neoyorquino llegó a la ciudad un día después de haber sido herido de bala el sábado en Butler (Pensilvania) y aunque no intervino hasta este jueves, su presencia en los días anteriores mostró que el apoyo de sus correligionarios no tiene fisuras.

Se esperaba una apuesta por la unidad y él mismo había admitido que tras lo sucedido reescribió su discurso. Y sus palabras no defraudaron.

Trump prometió un gobierno que sirva a los estadounidenses "mejor que nunca": "Nada me detendrá en esta misión porque nuestra visión es justa y nuestro rumbo puro. No importa qué obstáculo se nos presente. No nos vendremos abajo, no lo haremos mal. No daremos marcha atrás y nunca dejaré de luchar por ustedes", sostuvo.

La palabra lucha (fight, en inglés) se ha popularizado como clamor republicano. El expresidente la dijo puño en alto el sábado mientras era evacuado por las fuerzas del orden, como él mismo recordó este jueves en un emotivo relato de lo sucedido.

Un relato que, aseguró, no pronunciará más porque le resulta "demasiado doloroso". Contó cómo sigue vivo por haber girado la cabeza para enseñar un gráfico sobre inmigración y aseguró que aunque había sangre por todas partes, en cierta manera se sintió "muy seguro" porque percibía a Dios de su lado.

En su discurso apenas citó al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, o a su vicepresidenta, Kamala Harris, aunque no escatimó en críticas a su partido rival.

"No debemos criminalizar la disidencia ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que está sucediendo últimamente en nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes. El Partido Demócrata debería dejar de inmediato de utilizar el sistema judicial como arma y de etiquetar al oponente político como enemigo de la democracia", afirmó.

Estas elecciones, apuntó, deberían centrarse en los problemas del país y en cómo conseguir que este vuelva a ser "exitoso, grande y libre de nuevo": "En una época en que nuestra política nos divide con demasiada frecuencia, es momento de recordar que todos somos conciudadanos. Somos una nación bajo Dios, indivisible".

No faltaron alusiones a la "invasión migrante", apuntando que cerrará la frontera con México el primer día de su hipotético segundo mandato y manteniendo la fuerte retórica antimigración que le caracteriza. Acusó también a la Administración de Biden de "destruir" la Seguridad Social y aseguró que su gobierno acabará con la inflación.

Los republicanos, concluyó Trump, están más unidos que nunca: en noviembre "ganaremos, ganaremos, ganaremos". EFE

Con datos de EFE