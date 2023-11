Ministro paraguayo del Interior aseguró que no tienen "ningún registro" de que Marset se encuentre en ese país

"Hablé con el (ministro) de Bolivia para que me dé elementos, ¿por qué dice que está acá? Y no me dio ni un elemento objetivo, la verdad", aseguró Enrique Riera.

El ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera, aseguró este lunes que no poseen "ningún registro" sobre la posible presencia en el país del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es requerido por las autoridades de Bolivia, Uruguay y Paraguay. El jerarca se pronunció sobre el caso de Marset después de una entrevista difundida este domingo por el programa Santo y Seña de Canal 4.

"Acá no tenemos ningún registro de que pudo haber estado después de la última vez", declaró el titular del Interior a la radio ABC Cardinal, consultado sobre la posible hipótesis de que Marset permanece en territorio paraguayo. En ese sentido, indicó que Marset se escapó en 2021.

"Y después cuando apareció en Dubái, se lo encontró y ahí, lamentablemente, tuvo otro pasaporte y volvió a Bolivia", agregó el funcionario, quien estimó que permaneció en el vecino país "más de tres años".

En ese sentido, indicó que está en "contacto permanente" con su homólogo del Interior de Uruguay, Nicolás Martinelli, e incluso conversó con el de Bolivia, Eduardo del Castillo, quien no descarta que Marset se encuentre en Paraguay. "Hablé con el (ministro) de Bolivia para que me dé elementos, ¿por qué dice que está acá? Y no me dio ni un elemento objetivo, la verdad", zanjó.

Riera apuntó, en ese sentido, que permanece activa una notificación roja de Interpol contra Marset. En los días previos a la entrevista trascendió que la periodista uruguaya Patricia Martín había viajado a Paraguay para posteriormente movilizarse por vía aérea y al parecer terrestre, razón por la cual ella no pudo precisar el lugar donde se hizo la grabación.

Al respecto, Riera señaló que no poseen "ninguna información". "La propia periodista no puede aseverar dónde estuvieron, habla de que perdió noción del tiempo, de las horas", agregó.

En todo caso, confirmó que existen "algunos datos preliminares que se están investigando", entre ellos el hotel en el que la periodista reportó que se alojaría y donde no aparece registrada. "Pareciera ser que todo esto puede ser una maniobra distractoria y pudo haber hecho la entrevista en cualquier lado, como dice ella, o en cualquiera de los países de la región", puntualizó.

"Todo eso se va a chequear, si es que existe algún rastro, pero de momento ni ella puede asegurar que estuvo en Paraguay, ¿verdad?", agregó Riera, en alusión a que la comunicadora presuntamente se movilizó en dos helicópteros, hizo recorridos en taxi y en camionetas.

En Paraguay, Marset es requerido como parte de la operación "A Ultranza PY", que permitió la intervención y el decomiso en febrero de 2022 de bienes valuados en unos US$ 100 millones presuntamente vinculados al crimen organizado y al lavado de dinero.

EFE