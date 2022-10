"Pensaron que habían terminado con mi vida política, pero estoy aquí de nuevo": el mensaje de Lula el día después de las elecciones

“Firme, fuerte y apasionado. No hay nada que me haga desfallecer", escribió el presidente electo de Brasil.

El día después de las elecciones en Brasil, el presidente electo de ese país, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, se expresó a través de su cuenta de Twitter sobre lo que significa para él haber ganado la Presidencia por tercera vez.

“Pensaron que habían terminado con mi vida política. Que me habían destruido. Pero estoy aquí de nuevo”, escribió Lula, de 77 años.

“Firme, fuerte y apasionado. No hay nada que me haga desfallecer. Buenos días y buena semana para todos”, agregó el exmandatario.

Pensavam que tinham acabado com a minha vida política. Que tinham me destruído. Mas estou aqui outra vez. Firme, forte e apaixonado. Não há nada que vá me fazer esmorecer. Bom dia e boa semana para todos.

— Lula 13 (@LulaOficial) October 31, 2022