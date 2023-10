Premio Nobel de Física 2023 para Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huillier por su estudio sobre desplazamiento de electrones

Se trata de un investigador francés, otro austriaco-húngaro y una investigadora franco-sueca.

El francés Pierre Agostini, el austriaco-húngaro Ferenc Krausz y la franco-sueca Anne L'Huillier ganaron el martes el Premio Nobel de Física por el estudio del desplazamiento de los electrones dentro de los átomos y las moléculas.

Los investigadores fueron distinguidos por haber creado "pulsos extremadamente cortos de luz que pueden ser usados para medir los procesos rápidos en los que los electrones se desplazan o cambian de energía", explicó el jurado.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023