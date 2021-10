Regulador de Estados Unidos aprobó la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años

En esta población se probó que la vacuna presentó una efectividad de casi 91% para prevenir la enfermedad sintomática.

La FDA de Estados Unidos autorizó este viernes el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para menores de entre 5 y 11 años.

Esa autorizacion estuvo basada en una evalaucion exhaustiva de la información disponible, lo que incluyó la opinión de un comité independiente de expertos que votó mayoritariamente en favor de esta decisión, señala un comunciado del regulador estadounidense.

Este jueves, luego de reunirse con ejecutivos de Pfizer, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció la compra de 3,7 millones de dosis de esta preparación para 2022. En el nuevo acuerdo firmado, está prevista una cláusula que indica que Uruguay podrá acceder a las dosis para menores de 5 a 11 una vez que la FDA diera la luz verde. La dosis que se le da a esta población es diferente a la que reciben los mayores de 12 años.

Today, we authorized the emergency use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of #COVID19 to include children 5 through 11 years of age. https://t.co/Tz0S9s4eyz pic.twitter.com/dc18AWIHKQ

— U.S. FDA (@US_FDA) October 29, 2021