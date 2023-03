Rusia detuvo a un periodista de The Wall Street Journal por presunto espionaje; el diario niega las acusaciones y exige su liberación inmediata

El periódico señaló que Evan Gershkovich, que es estadounidense, trabajaba en la oficina de Moscú y cubría eventos en Rusia.

El diario The Wall Street Journal negó este jueves las acusaciones del gobierno ruso contra su corresponsal Evan Gershkovich, detenido en la ciudad de Ekaterimburgo bajo sospecha de espionaje, y exigió su liberación inmediata.

"The Wall Street Journal niega enérgicamente las acusaciones (...) y exige la liberación inmediata de nuestro (...) corresponsal Evan Hershkowitz", señaló el medio en un comunicado publicado en su página web.

Breaking: Russia’s main security agency said it had detained Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, a U.S. citizen, for what it described as espionage https://t.co/5mr3h7uroZ

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 30, 2023