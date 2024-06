Tragedia en México: una joven murió cuando trataba de sacarse una selfie con una antigua locomotora que venía a toda velocidad

La compañía Canadian Pacific Kansas City (CPKC) puso en marcha a finales de abril un viaje especial de la histórica locomotora de vapor “The Empress 2816”. Y su paso por el estado mexicano de Hidalgo fue el escenario del terrible suceso.

Lo que pretendía ser parte de un hecho histórico y que rescatase del pasado una icónica imagen concluyó de manera trágica: una joven murió mientras intentaba sacarse una selfie con una locomotora de vapor en México.

La compañía Canadian Pacific Kansas City (CPKC) puso en marcha a finales de abril un viaje especial de la histórica locomotora de vapor “The Empress 2816”, cuyo auge fue en la década de 1930. ¿El objetivo? Recrear un viaje muy común durante el siglo pasado: el trayecto Canadá-Estados Unidos-México. Y tras varias semanas, este viernes llegaba a su fin el recorrido en Ciudad de México.

En @CPKCrail preparamos cuidadosamente a nuestra histórica locomotora de vapor, The Empress 2816, para volver a viajar por los rieles y cruzar Norteamérica. 🇲🇽 🇺🇸 🇨🇦 ¡Esta semana llega a la #CDMX ! 🚂 pic.twitter.com/bCjI4Ab7Ty

Sin embargo, el paso este martes por el estado de Hidalgo fue el escenario para el terrible suceso.

Según el video que circuló en redes sociales y luego confirmaron medios locales, varias personas se acercaron hasta las vías férreas para apreciar el paso del tren a todo vapor. Fue allí que una joven se aproximó a las vías de espaldas a la locomotora con la intención de sacarse una selfie.

El tren estaba casi sobre la zona en la que estaba el grupo de gente cuando la joven se aproximó demasiado a las vías: cuando la locomotora pasó por allí, impactó contra la mujer y ella instantáneamente cayó al suelo. En las imágenes puede verse cómo alguien atina rápidamente a alejarla del costado de la vía, pero ya era demasiado tarde: murió al instante.

“Estamos profundamente entristecidos por esta pérdida de vida y deseamos expresar nuestras condolencias a la familia y seres queridos de la mujer (…) CPKC de México hace un llamado a las personas que han acudido a ver el paso de esta locomotora a que tomen precauciones y no se acerquen o crucen la vía del ferrocarril por su propia seguridad y la de la tripulación”, apuntó la empresa en un comunicado, y recordó que las personas que observen el paso de la locomotora deben permanecer a al menos a 10 metros de distancia de la vía férrea.

Durante el paso de un tren, recuerda mantenerte seguro:

• Aléjate 10 metros de las vías.

• No arrojes objetos a la locomotora o carros, pueden golpearte de regreso.

• No tomes “selfies” en las vías.

• No te pares sobre las vías.

¡Cuida tu vida!

#VesVíasPiensaEnTren pic.twitter.com/esb0PDbthJ

— @CPKCdeMéxico (@CPKCdeMexico) June 3, 2024