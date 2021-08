Tras 20 años de guerra y con el país bajo el poder talibán, EE.UU. retiró sus últimas tropas de Afganistán

"Hemos hecho historia", dijo un alto dirigente talibán tras la salida de tropas.

El último soldado estadounidense ha salido de Afganistán, anunció el Pentágono el lunes, dejando el país en manos de los talibanes, sus enemigos de 20 años, al final de la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.

"El último avión C-17 despegó del aeropuerto de Kabul el 30 de agosto" a las 19H29 GMT (16:29 de Uruguay), declaró el general Kenneth McKenzie en una conferencia de prensa.

"Aunque se completó la evacuación militar, continúa la misión diplomática para asegurar más ciudadanos estadounidenses y afganos elegibles que quieran irse", agregó el jefe del Comando Central de Estados Unidos a cargo de Afganistán.

"Desde el 14 de agosto, durante un período de 18 días, aviones de Estados Unidos y sus aliados han evacuado a más de 123.000 civiles del Aeropuerto Internacional Hami Karzai", dijo también el general McKenzie.

Los últimos en abordar el vuelo de evacuación fueron el embajador de EE.UU. y un general.

Siendo martes por la madrugada en Afganistán, periodistas de la AFP en Kabul escucharon disparos de celebración hechos desde distintos puestos de control talibanes, así como la celebración de combatientes en los retenes de la zona verde.

"Hemos hecho historia. Los veinte años de ocupación de Afganistán por Estados Unidos y la OTAN se acabaron esta noche", declaró Anas Haqqani, responsable del movimiento islamista, en Twitter. "Estoy muy contento tras 20 años de yihad, sacrificios y dificultades, de tener la satisfacción de ver estos momentos históricos", agregó.

We made history again.The 20-year long occupation of Afghanistan by the United States & NATO has ended tonight. I am very happy that after 20 years of jihad, sacrifices & hardships I have this pride to see these historic moments. I pray for the souls of all the martyrs of Jihad. pic.twitter.com/WrfzE26ErM

— Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) August 30, 2021