Un hombre mató con una espada a un niño de 14 años e hirió a otras cuatro personas en una calle de Londres

Dos de los heridos son policías, que debieron ser operados pero su vida no corre peligro.

Un niño de 14 años murió y otras cuatro personas, entre ellas dos policías, resultaron heridas después de que un hombre atacara a transeúntes con una espada en el este de Londres, informó la policía.

El agresor, de 36 años, fue detenido, indicó la policía, agregando que el incidente "no parece estar vinculado al terrorismo".

Los heridos fueron trasladados al hospital, precisó un responsable policial, Stuart Bell.

Los dos policías debían ser operados por heridas "de consideración", agregó, pero su vida no corre peligro, así como tampoco la de otras dos víctimas.

Knife crime has risen 54% in London and is at a 5 year high. We can’t go on like this. pic.twitter.com/k1y6JvuYUe

Our thoughts and prayers are with the families.

Horrifying scenes in Hainault this morning where a man stabbed 4 people with a Samurai sword.

"Con mucha tristeza puedo confirmar que uno de los heridos en el ataque, un niño de 14 años, falleció", dijo Bell ante la prensa. "Fue trasladado al hospital tras ser apuñalado y desgraciadamente falleció poco después".

La policía recibió una llamada "poco antes de las 07:00 (3:00 de Uruguay)" para que acudiera cerca de una estación de metro en la zona de Hainault donde según testigos "varias personas habían sido apuñaladas".

"Se detuvo a un hombre con una espada", informó la policía en un comunicado, precisando que, según los testigos, el sospechoso había atacado a transeúntes y a dos agentes de policía.

Imágenes divulgadas en las redes sociales y recogidas por los medios británicos mostraban a un hombre blanco, con pantalones negros y un buzo amarillo con capucha, espada en mano, caminando erráticamente frente a las casas, mientras los coches de policía rodeaban la escena.

"El ataque no parece estar vinculado al terrorismo", precisó Ade Adelekan, responsable policial citado en el comunicado.

El primer ministro conservador Rishi Sunak fustigó un "espantoso incidente". "Semejante violencia no tiene cabida en nuestras calles", escribió en la red social X.

This is a shocking incident. My thoughts are with those affected and their families.

I'd like to thank the emergency services for their ongoing response, and pay tribute to the extraordinary bravery shown by police on the scene.

Such violence has no place on our streets. https://t.co/ekaNY9PY7g

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 30, 2024