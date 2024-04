Video: Irán muestra el momento en el que lanzó los misiles contra el territorio israelí

El ataque combinado de Irán contra Israel, perpetrado durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, incluyo 120 misiles balísticos, unos 30 de crucero y más de 170 drones

Irán difundió este domingo un video que muestra el momento en el que se lanzan los misiles balísticos contra el territorio israelí, como parte de la respuesta a la agresión contra su consulado en Damasco, atribuido a Israel, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria.

En la grabación publicada por la agencia estatal IRNA, se ve el lanzamiento de misiles que vuelan sobre el cielo iraní rumbo a Israel.

A more complete video of the moment when IRGC Aerospace Forces fired ballistic missiles in last night's operation against Israel. pic.twitter.com/pIorjFxMc8

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 14, 2024