Violencia en el Congreso argentino: represión policial y diputados heridos; manifestantes quemaron el auto de una radio y bicicletas

"Es un día muy violento, en 40 años de democracia nunca había visto una represión así", dijo diputada opositora.

Al menos cinco diputados que participaban de una multitudinaria manifestación frente al Congreso argentino fueron hospitalizados este miércoles tras ser reprimidos con gases por la Policía, en momentos que los senadores debatían en el recinto un proyecto de ley crucial para la gobernabilidad del presidente Javier Milei.

Algunos manifestantes, en tanto, quemaron el auto de una radio y bicicletas de la ciudad de Buenos Aires que estaban estacionadas en las inmediaciones del Congreso.

Tras ser golpeado, Orlando Morales alcanzó a filmar, con impotencia, mientras manifestantes prendían fuego el móvil que usa todos los días para trabajar en Cadena 3 https://t.co/4p88g0U028 https://t.co/M5XmcL064k pic.twitter.com/MNurZZk7W7 — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) June 12, 2024

"Es un día muy violento, en 40 años de democracia nunca había visto una represión así", dijo la diputada opositora Cecilia Moreau a la AFP al confirmar que cinco colegas que acompañaban la manifestación fueron alcanzados por los gases.

La Policía antidisturbios repelió a los manifestantes para evitar que se acerquen al Congreso, aislado por vallas. Al menos 40 personas recibieron atención médica en el lugar con irritación en la piel, dijo a la AFP la Asociación contra la Violencia Institucional, sin aclarar el total de hospitalizados.

"Necesitamos que esta represión cese. Le pedimos que intervengan para cesar con estos actos", exigió en el recinto la senadora opositora Nora Giménez. La Policía no hizo comentarios en lo inmediato sobre lo ocurrido.

El Senado debate la ley Bases que en sus 238 artículos incluye incentivos a las grandes inversiones por 30 años, una reforma laboral, privatizaciones y una polémica delegación de facultades legislativas al presidente ultraliberal, a quien le urge un respaldo legislativo tras seis meses de gobierno sin lograr la aprobación de ninguna ley.

La reforma laboral en particular "vuelve al siglo pasado cuando el empleado no tenía ningún derecho laboral; no resiste el análisis constitucional y va a generar conflicto y litigiosidad", acusó el senador opositor Mariano Recalde.

La ley ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en abril. Si los senadores le dan apoyo, el texto volverá a la Cámara Baja para su sanción definitiva.

"El esfuerzo de los argentinos en estos meses es mayúsculo, esperamos (con esta ley) sentar las bases del progreso", dijo en su discurso de apertura el senador oficialista Bartolomé Abdala al defender el proyecto del Ejecutivo.

El debate, que puede extenderse hasta la madrugada del jueves, es repudiado en las calles por organizaciones sociales, partidos de izquierda, jubilados, docentes y sindicatos, algunos de los cuales lanzaron una huelga contra el proyecto.

"No podemos creer que en Argentina estemos discutiendo una ley que nos lleva a 100 años atrás", dijo en la manifestación Fabio Núñez, un abogado de 55 años.

AFP