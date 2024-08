"Vive en un mar de drogas y de ambiciones por dinero": número dos del régimen de Maduro llamó a Elon Musk "drogadicto"

"Aquí hay un pueblo dispuesto a defender la revolución bolivariana", expresó Diosdado Cabello.

El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, calificó este lunes a Elon Musk de "drogadicto".

"Hoy las redes sociales tienen al frente al drogadicto de Elon Musk, uno nunca no sabe cuándo está sobrio, ni él sabe cuándo. Vive en un mar de drogas y de ambiciones por dinero, dinero, dinero", expresó Cabello en conferencia de prensa.

"Todas las corporaciones están contra Venezuela, están entregando los datos de los venezolanos para que los persigan. Volveremos a la edad de piedra, si no tenemos que usar WhatsApp y TikTok no usaremos, pero aquí en Venezuela no van ellos a tumbar al gobierno usando TikTok, pongan los pies sobre la tierra, aquí hay un pueblo dispuesto a defender la revolución bolivariana", afirmó el vicepresidente.

Musk protagonizó la semana pasada una trifulca en redes sociales con Nicolás Maduro y aceptó el reto de pelear con el presidente venezolano, a quien definió como "un tipo corpulento que seguro sabe cómo luchar".

El empresario aceptó la pelea en su cuenta de X y estableció sus condiciones: "Si gano yo, él dimite como dictador de Venezuela; si gana él, le invito a un viaje gratis a Marte", una alusión a su empresa Space X de cohetes espaciales.

A juicio del mandatario chavista, Musk "es un criminal" y "algún día se sabrán muchas cosas" sobre el magnate.

"El que se mete conmigo, Elon Musk, se seca. El que se mete con Venezuela, se seca", reiteró el jefe de Estado en declaraciones desde el Palacio de Miraflores.

Con información de EFE