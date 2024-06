"Yo quería matar a Cristina": acusado por intento de homicidio contra la expresidenta argentina dijo que "el atentado fue con un fin personal"

"La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad", dijo Fernando Sabag Montiel.

El principal acusado por el intento de homicidio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó durante su juicio este miércoles que buscó asesinarla como "un acto de justicia" por "el bien social".

Tras varios planteos de los letrados, se dio inicio al juicio y Fernando Sabag Montiel pidió declarar. "El atentado fue con un fin personal y no para beneficiar a ningún sector político", dijo y agregó: "La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad", se justificó ante el tribunal el acusado de 37 años, quien el 1 de setiembre de 2022 gatilló dos veces sin que salieran las balas a la cabeza de la entonces vicepresidenta argentina.

Sabag Montiel es considerado por la Justicia como autor del homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, informaron medios argentinos.

Por su parte, su exnovia, Brenda Uliarte, está imputada como partícipe necesaria. Sobre su relación con ella, el acusado contó: "Éramos amigos con derechos, una relación que no se puede tomar como un noviazgo y que empezó un mes antes del atentado. Nosotros no compartimos posiciones políticas porque yo me considero apolítico".

"Brenda escuchó mis ideas y hasta donde quería llegar. Compartió conmigo algunas cosas, pero no estaba segura de lo que yo podría llegar a hacer. Lo tomó como un juego de niños, o una muestra de valentía para tratar de quedar bien con la gente. Pero no puso un pie en la realidad y no pensó que podríamos estar presos. Me hubiera gustado que ella hubiera frenado todo esto. Quería ser espectadora del momento", afirmó.

El hecho ocurrió en las afuera de la casa de la expresidenta. El hombre se acercó y a pocos centímetros de la cabeza de Fernández llegó a gatillar.

