7 de cada 10 uruguayos estarían dispuestos a vacunarse contra la Covid-19, según una encuesta realizada por la consultora Metrocall Contact Center para el diario El País

Este estudio también indica que el porcentaje de varones dispuestos a inocularse supera al de mujeres en más de 9 puntos.

La encuesta se realizó entre el 27 de enero y el 5 de febrero, con 833 entrevistados mayores de 18 años. El estudio señala que un 69 % de la población está dispuesta a vacunarse, 20 % respondió que no lo haría, y 10 % no sabe o no contesta.

Al discriminar por sexo, un 74 % de los varones respondió afirmativamente a la vacunación, junto con un 64,8 % de las mujeres. El resto no sabe o no lo haría.

En la distinción por edades, es más alto el porcentaje de predisposición a vacunarse entre quienes tienen más de 65 años: un 77 %. Para el rango etario de entre 30 y 64 años un 70 % respondió que se vacunaría, al tiempo que baja a 60 el porcentaje de predisposición a la inoculación entre los 18 y los 29 años. En los jóvenes es más alto el porcentaje de respuestas negativas, casi 27 %. En adultos 20 %, y para 65 años y más 13 % dijo no estar dispuesto a vacunarse.

Los resultados según nivel educativo indican que un 76 por ciento de quienes completaron primaria está dispuesto a vacunarse, porcentaje que baja a 71 para educación terciaria y 65 para secundaria. En este último nivel está el mayor porcentaje de respuestas negativas, 24%.

Al afirmar que las vacunas contra la Covid-19 suponen mucho riesgo para la salud, 28 % de los encuestados manifestó acuerdo, 33 % se mostró en desacuerdo y 38 % dijo no saber.

Para la afirmación “vacunarse contra la Covid-19 es la forma de volver a la normalidad (poder viajar, salir, encontrarme con gente, etcétera), 67 % dijo estar de acuerdo y 18,5 % se manifestó en desacuerdo.

Además 15 % cree que las vacunas perjudicarán a la humanidad, 74 % considera que son el instrumento adecuado para frenar el número de contagios y protegernos del virus, 35 % dijo estar de acuerdo con que las vacunas responden a intereses económicos más que a intereses humanitarios y 43 % cree que deberían ser obligatorias para todos los ciudadanos del país, afirmación con la que 47 % de los encuestados se manifestó en desacuerdo.