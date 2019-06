A menos de 12 días de las elecciones los precandidatos hacen sus últimas recorridas por barrios de Montevideo y localidades del interior

Lacalle Pou denunció otra campaña sucia y llamó a distinguir entre buena y mala política. Edgardo Novick y Pablo Mieres, por su parte, plantearon cambios en la educación.

El presidenciable del Partido Independiente, Pablo Mieres, señaló al presidente del Codicen, Wilson Netto, y al sindicato de profesores de secundaria como “responsables” de que no haya cambios en la educación pública. “Netto y Fenapes son los dos socios del freno al cambio en la educación. A ellos les digo, a ambos, el Uruguay va a lograr una reforma educativa a pesar de ese pensamiento conservador que ha dominado, lamentablemente, la política educativa de los últimos años”, dijo Mieres.

En Maldonado, el precandidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick, criticó la gestión de la educación pública y la comparó con la chilena. “Yo tenía compañeros de liceo chilenos que venían a estudiar porque en Chile era un desastre la educación y la de Uruguay era buenísima. Y ahora Chile tiene el 84% de jóvenes que terminan el liceo y el Uruguay 42”, sentenció Novick.

Lacalle Pou denunció otra “campaña sucia” en su contra, y en un acto en Treinta y Tres, planteó distinguir entre la buena y la mala política, no entre la vieja y la nueva.“Nosotros no ganamos a cualquier precio. Hacemos las cosas bien y ganamos. No es ganamos; ganamos con códigos, ganamos con reglas, ganamos con respeto y ganamos por mejores, no porque los otros sean malos”, expresó Lacalle Pou.

El precandidato colorado José Amorín cuestionó que se hable más sobre si Juan Sartori “es un demagogo o no”, o quién gana o pierde un debate, y no de los cambios “urgentes y necesarios” que, a su juicio, necesita el país. “Acá lo que hay que discutir son los temas del país. Y si a la gente la entusiasmamos con los temas del país, la gente va a ir a votar. Y si seguimos hablando de naderías la gente no va a ir a votar. Y esto es lo que se juega en esta elección interna”, afirmó Amorín.