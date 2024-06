Abdala por chats de Lacalle y Astesiano: "Pagamos un altísimo precio por la democracia; no puede haber viento que afecte garantías individuales"

El presidente de la central sindical dijo que está "muy preocupado" por las declaraciones de Lacalle sobre el tema.

Marcelo Abdala manifestó este jueves "enorme preocupación" por las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou acerca de lo que desde el Pit-Cnt entienden como espionaje ilegal contra el líder de la central sindical.

Lacalle dijo días atrás que recibió la información de su entonces custodio, Alejandro Astesiano, sobre el seguimiento realizado a Abdala para conocer si había pasado por una boca de venta de drogas antes de chocar alcoholizado, pero que "nunca se usó".

"La verdad que nosotros quedamos sumamente preocupados. Esto es mucho más grave que lo que nosotros habíamos conocido durante el 2023. La Constitución de la República establece claramente que están prohibidas la pesquisas secretas, las pesquisas ilegales. Ahora está en la Justicia", dijo Abdala en conferencia de prensa, en la que también anunció la realización de un paro general parcial el 27 de junio, entre otros motivos, por este seguimiento.

El presidente de la central sindical dijo que al momento no ha hablado con Lacalle del tema, pero sí que le pidió una reunión a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, para conocer "qué acciones va a tomar el Ministerio Público".

Al ser consultado sobre cómo se sentía luego de conocida la información, respondió: "Preocupado. Costó mucho la democracia en este país. Venimos de despedir a Amelia Sanjurjo -detenida desaparecida durante la última dictadura-. (...) El movimiento obrero en los años de dictadura no se le dio tregua a la dictadura y pagamos un altísimo precio en presos, torturados, asesinados para la democracia que hoy disfrutamos. No puede haber viento de ningún tipo que afecten las garantías individuales. El movimiento obrero, no Marcelo Abdala, está sumamente preocupado. Con mucha firmeza pediremos explicaciones".