Abdala remarcó similitudes entre programa del FA y papeleta del plebiscito de seguridad social: "Que me digan las siete diferencias"

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, aseguró que existen similitudes en los puntos centrales de la papeleta del plebiscito de seguridad social y el programa del Frente Amplio. Sus palabras llegan días después de que la candidata a vicepresidenta, Carolina Cosse, se manifestara en contra de la consulta popular. El candidato del partido, Yamandú Orsi, también se pronunció en contra meses atrás.

"He dicho y he convocado a que me digan las siete diferencias, como en los juegos, entre el programa del Frente Amplio y la papeleta que nosotros levantamos. Si yo no leí mal, el programa del Frente Amplio dice que hay que volver a reinstalar la edad de jubilarse a los 60 años, la papeleta lo mismo. El programa del FA dice que hay elevar la jubilación mínima al nivel del salario mínimo, la papeleta dice eso. El programa dice erradicar el lucro financiero de la seguridad social, nosotros decimos erradicar las AFAP", enumeró Abdala.

De todas formas, dijo que la central sindical es "respetuosa" de las "distintas posiciones políticas" y remarcó que mantienen una "correcta relación con Carolina Cosse".

La coalición de izquierda ha mencionado que, en caso de llegar al gobierno, promoverá un diálogo nacional sobre seguridad social. Abdala se cuestionó si no se someterá a discusión estos tres puntos centrales del plebiscito, en caso que no sea aprobado en octubre y el Frente Amplio gane el gobierno.

"Ellos han tomado una posición de que la candidatura no va a votar esta propuesta, pero han dicho que van a convocar un diálogo social. La preguntas que hay que hacerles es: ¿estos tres puntos van a estar arriba de de la mesa en el diálogo social? Si no leí mal, esos son los tres puntos que resolvieron", insistió.

El presidente de la central sindical dijo que tiene "gran confianza" en llegar a los votos necesarios en octubre y sumó que está "muy contento" por la encuesta de la consultora Opción Consultores que en las últimas horas cuantificó en 41% el apoyo actual al plebiscito.

"Ya arrancamos con un 41%, es mucho. No iniciamos la campaña. El punto de partida está muy bueno. Que la gente vote al candidato que quiera, pero vote por sus derechos", cerró.