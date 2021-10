Activista cubana María Rosa Payá se reunió con Lacalle: "Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional"

“Hay manifestaciones masivas anunciadas para noviembre y el régimen ha amenazado con más represión y más militarización, necesitamos el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional, especialmente de los hermanos de América Latina”, declaró.

El presidente Luis Lacalle Pou recibió este lunes a la activista cubana y opositora al régimen de Miguel Díaz-Canel María Rosa Payá para dialogar sobre la realidad de la isla y la situación de los presos políticos.

“En primer lugar agradecí su claridad y su sinceridad en apoyar la demanda de libertad y soberanía del pueblo cubano. Lo vimos en sus palabras en la CELAC frente al títere de los militares cubanos Miguel Díaz-Canel”, comenzó diciendo en la rueda de prensa Payá, que preside la organización Cuba Decide y es hija de Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación.

La activista aseguró que “hay más de 525 presos políticos” en Cuba luego de las manifestaciones masivas del 11 de julio.

“Hay manifestaciones masivas anunciadas para noviembre y el régimen ha amenazado con más represión y más militarización, necesitamos el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional, especialmente de los hermanos de América Latina”, declaró.

Sobre la reunión con el mandatario, contó que hablaron “sobre los presos políticos y sobre qué acciones se pueden llevar adelante en solidaridad con la demanda de soberanía del pueblo cubano”.

“El régimen cubano es ilegítimo: el pueblo no lo ha elegido y está pidiendo esa posibilidad, posibilidad de participar democráticamente en las urnas”, insistió.

Consultada sobre el peso del embargo de Estados Unidos en la realidad de la isla, la activista replicó: “La mejor respuesta la da el pueblo en las calles. El grito es muy claro: 'Abajo la dictadura'. Nadie está hablando del embargo. Es por la dictadura que el pueblo cubano no puede prosperar por el fruto de su trabajo, es por la dictadura que no puede libremente salir y entrar del país. Es por la dictadura que no podemos tener empresas privadas. Es por la dictadura que no podemos escoger nuestro presidente”.