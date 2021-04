Adolescente internado en hogar del INAU fue abusado sexualmente por otros internos

Así lo establece la denuncia presentada por el organismo ante la Fiscalía. Desde el INAU reclaman que los adolescentes abusadores sean trasladados al INISA.

Al menos cuatro internos del hogar Capurro, un hogar de amparo del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), abusaron sexualmente de otro, un menor de 15 años.

Fue el INAU quien presentó la denuncia ante la Justicia. Según aseguró el presidente del Instituto, Pablo Abdala, el equipo del centro actuó de acuerdo al protocolo: llamaron a la emergencia móvil, el adolescente fue trasladado a un centro asistencial, se realizaron estudios para constatar daños. "Por suerte no quedaron secuelas desde el punto de vista físico", informó Abdala.

La víctima está ahora en su casa, junto a su familia. Había sido internado en el hogar porque su madre y su hermana no podían contener sus patologías psiquiátricas. Sin embargo, "hay una familia que se preocupa por él", dijo Abdala. El adolescente quedará a cargo de su familia con la atención permanente del INAU. Otro centro atenderá su situación, y en caso de que requiera internación nuevamente, irá a este hogar.

El hecho está siendo investigado por la fiscal de adolescentes, María Camiño, por presunto abuso sexual.

Abdala considera que, "de acuerdo a la ley, correspondería que se aplicara la medida cautelar de privación de libertad" porque se está "ante la presunción de un delito". Eso implicaría que dejen de estar a cargo del INAU, y sean trasladados al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). "Para eso hay una institución especializada que trabaja muy bien", dijo.

El presidente del INAU dijo que estas situaciones "acontecen con relativa frecuencia", aunque "no con esta gravedad". "Situaciones de abuso, de uso de la fuerza o de daños de distinta escala de unos adolescentes contra otros se dan", dijo Abdala, y agregó: "y no es justo, no corresponde, porque los adolescentes que están allí en situaciones de desamparo no tienen nada que ver con los que eventualmente llegan porque violaron la ley penal".

Según informó El País, el adolescente abusador fue enviado allí en situación de amparo y en ese momento no había cometido delito alguno, pero sí poseía antecedentes penales. Para Abdala esto merece una reflexión de "todos los actores" sobre cómo se debería responder ante estas situaciones en las que "se mezclan perfiles tan distintos entre adolescentes que son de la misma edad".