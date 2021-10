Ancap apelará fallo sobre Jara: "Es triste tener que pagar más de 60 veces lo que cobra un director", dijo su vice

Diego Durand reafirmó sus declaraciones sobre la expresidenta de Ancap y dijo: "Desde el punto de vista ético no forma parte de un servidor público".

El directorio de Ancap apelará el fallo de la jueza Laboral de 20° Turno, Karina Martínez, quien condenó al Estado a pagarle $ 7.200.000 a la exgerenta general de Gas Sayago Marta Jara. La ingeniera demandó a Ancap, UTE y Gas Sayago por salarios impagos, la indemnización por despido adeudada, aguinaldo, licencia, salario vacacional y perjuicios varios cuando estuvo al frente del proyecto de la regasificadora.

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, informó este viernes que el directorio tomó este jueves la decisión de apelar el fallo. "Duele mucho y es triste tener que pagar más de 60 veces lo que cobra un director de Ancap", sostuvo el jerarca en rueda de prensa tras los festejos por los 90 años de la empresa pública.

Durand planteó que este caso se entrecruza en la opinión pública con las otras cuatro causas penales abiertas que hay por la regasificadora, que está en proceso de liquidación.

El País informó el domingo pasado que Jara sería citada a declarar por el Juzgado de Crimen Organizado en el marco de este proceso, con un expediente que inició en 2013. La jueza María Elena Mainard dio lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco, por lo que ocho exjerarcas, entre ellos la expresidenta de Ancap, comparecerán como indagados o testigos entre el 21 y el 27 de octubre.

Sobre el fallo de la jueza Martínez, Durand dijo que "es un juicio laboral que todavía no está definido". "El tema es que la situación de Gas Sayago se cruza en distintos escenarios y en distintos procesos judiciales", dijo.

El vicepresidente de Ancap había dicho en una entrevista con el semanario Búsqueda que Jara "actúa como una mercenaria y no como una servidora pública". La expresidenta de Ancap, que también participó por los festejos del aniversario este viernes, retrucó: "Me defiendo con argumentos y no con descalificaciones".

Durand reafirmó sus declaraciones y dijo: "Desde el punto de vista ético no forma parte de un servidor público".