Andrés Ojeda propondrá que Uruguay cree lista con organizaciones terroristas e incluya a Hezbolá y Hamás, como ya hizo Argentina

El candidato colorado, Andrés Ojeda, y su compañero de fórmula, Robert Silva, participaron del aniversario 30 del atentado a la AMIA en Argentina. En este marco, Ojeda anunció en su cuenta de X que propondrá que Uruguay "declara como grupos terroristas a Hezbolá y Hamás", como lo hizo el presidente Javier Milei en Argentina.

De esta forma, Uruguay inauguraría "el listado de este tipo de organizaciones" que, según el colorado, el país "debe crear a la brevedad". "Debemos ser implacables con los que causan terror y desprecian la vida humana", aseveró.

En el marco de nuestra participación del 30 aniversario del atentado a la AMIA, propondremos con @RobertSilvaUy que Uruguay declare como grupos terroristas a Hezbolá y Hamas, como lo hizo @JMilei con Hamas en Argentina, inaugurando así el listado de este tipo de organizaciones… pic.twitter.com/YYNuwRyCiE — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) July 18, 2024

El presidente Luis Lacalle Pou también viajó a la vecina orilla para participar de distintas actividades para reclamar justicia, junto a sus pares Milei y Santiago Peña, presidente de Paraguay, por el atentado terrorista. "Si un gobernante no ama al prójimo como a sí mismo seguramente no cumplirá su fin y no tendrá ni las herramientas ni la legitimidad para oponerse duramente a los actos de terrorismo", señaló Lacalle Pou durante un discurso en la noche del miércoles.

Los tres jefes de Estado participaron en la capital argentina en un homenaje a las 85 víctimas mortales y 300 heridas del ataque del 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cuyo edificio voló por un atentado que, al igual que el sufrido por la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, la Justicia argentina atribuye a exaltos cargos del Gobierno de Irán y a la organización chií libanesa Hezbolá.