ANEP no ejecutó US$ 11 millones del presupuesto asignado en la Rendición de Cuentas pasada, asegura consejera Daysi Iglesias

El monto estaba previsto para auxiliares de servicio, salud mental y extensión horaria, y se ejecutarán de manera retroactiva o deberán redirigirse a otros rubros para no perderlos.

Daysi Iglesias, representante docente en el Consejo Directivo Central (Codicen), dio a conocer que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no ejecutó $453.000.000, unos US$11.000.000 del presupuesto asignado en la Rendición de Cuentas pasada.

"Esto recién llega en junio y luego se cita a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Estos dineros deben pasar su distribución por bipartita en junio y aún la coordinadora no ha dado respuesta", expresó Iglesias a Telemundo.

Entre los rubros a los que estaba asignado el dinero están, por ejemplo, las partidas para profesionalización docente, partidas para directores de centros educativos de contexto vulnerable, que deberán pagarse de modo retroactivo.

También estaban previstos montos para rubros que no se podrán ejecutar retroactivamente, como la creación de cargos para psicólogos en liceos, así como extensión horaria y creación de cargos de auxiliares de limpieza.

"De los US$ 2.800.000 la mitad o más de la mitad va a haber que buscarle otra inversión porque va a quedar sin ejecutarse", apuntó.

El dinero no ejecutado solo puede usarse en lo que resta del año. Iglesias sostuvo que no están claras las razones por las que no se usó este dinero. "En algunos casos puede haber hasta un mínimo justificativo, que no justifica el atraso de siete meses, pero si usted tiene que indizar y catalogar nuevamente a todos los liceos y UTU que no tenían esas categorías, eso supuso un trabajo para establecer las categorías", expresó.

Sin embargo, afirmó que "las razones de esta no ejecución y en algunos rubros muy claros como extensión del tiempo pedagógico en Primaria o como extensión de horarios para auxiliares, no le encuentro una explicación clara".