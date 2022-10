Apellidos de descendientes rusos de la localidad de San Javier fueron usados en partidas falsas

Hay gente que en reserva empieza a barajar la posibilidad de que su apellido pueda haber sido vulnerado y aguarda confirmación

En el marcos de la investigación por documentación falsa de origen ruso que se usaba luego para obtener cédula y pasaportes uruguayos aparecen algunos registros procedentes del departamentos de Río Negro.

Telemundo se hasta la localidad de San Javier donde se encuentra la mayor Colonia Rusa fundada en 1913.

Hoy en día son 2.000 personas que viven en una comunidad con atractivo histórico y cultural donde delincuentes encontraron un campo fértil para tomar personas de descendencia rusa -vivas o muertas- e incluirlas en partidas de nacimiento falsas.

Telemundo consultó a las personas cómo viven esta situación y si saben quiénes son los afectados.

Tanto a nivel de los registros históricos como de la documentación que lleva la alcaldía que refiere a identificación civil no notaron nada sospechoso ni recibieron denuncias.

Sin embargo, otros actores del pueblo reconocen que reciben muchas visitas y que antes de que esto pasara no hubieran sospechado de nadie.

La sensación al llegar a San Javier es de hermetismo. La mayoría de las personas, en particular los más involucrados con la comunidad rusa, prefieren no hablar en cámara y repiten que no saben de nadie que haya sido afectado.

De todas formas, hay gente que en reserva empieza a barajar la posibilidad de que su apellido pueda haber sido vulnerado y aguarda confirmación.