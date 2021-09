Arbeleche respondió a críticas de Astori: "¿Qué hubiera hecho el exministro, aumento de impuestos como hizo estos años?"

La ministra de Economía respondió a Danilo Astori, que había dicho que “no se puede plantear como un logro un ahorro de recursos públicos cuando hay gente que no tiene para comer”.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que el nuevo gobierno rompió "con una lógica de política económica que tuvimos durante los últimos 15 años". Lo dijo en respuesta al exministro Danilo Astori, quien semanas atrás criticó la Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo en el programa Informativo Sarandí de Radio Sarandí y planteó que “se ha priorizado la situación fiscal sin tener en cuenta que este es un tema que hay que encarar intertemporalmente” dado que “lo que significa mayor gasto ahora (…) va a traer consigo mejores resultados en el futuro”.

Arbeleche -en la misma emisora pero en el programa Las Cosas en su Sitio- afirmó este martes que durante los gobiernos del Frente Amplio "se necesitaba o no pero se gastaba más y se concurría al aumento de impuestos".

Agregó que el último período comenzó "con una situación fiscal débil y frágil, y a los 13 días de asumido viene la pandemia", pero el gobierno dio "tremenda respuesta en términos de apoyo a los sectores más vulnerables y no se aumentaron impuestos".

"La preguntar sería, ¿qué hubiera hecho el exministro de Economía, aumento de impuestos como hizo a lo largo de estos años?", preguntó la ministra.

Astori había planteado que “no se puede plantear como un logro un ahorro de recursos públicos cuando hay gente que no tiene para comer”. Pero Arbeleche rechazó que se haya ahorrado durante la pandemia. "El compromiso del gobierno era no aumentar impuestos y no se aumentaron impuestos. Aquí hubo un compromiso que a pesar de que vino la pandemia, y el gasto aumentó, el déficit fiscal aumentó y la deuda aumentó, no se aumentaron impuestos", sentenció.