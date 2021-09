Arbeleche sobre TLC con China: "Las ventanas de oportunidades que se le abren al país son enormes"

La ministra de Economía destacó que "todo el país se va a beneficiar" porque el "efecto" de un eventual TLC no será solo para los sectores que más exportan a China, si no también "para otros que se puedan instalar en el país".

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fue entrevistada por Telemundo este miércoles y habló sobre la posibilidad de firmar un TLC con China, el Mercosur, el debate en el Senado sobre la Rendición de Cuentas, los gastos del Estado durante la pandemia y las estimaciones económicas para Uruguay en 2021.

Acerca del avance en la firma de un acuerdo de libre comercio con el país asiático afirmó que "China tiene un poco mas de 10 tratados de libre comercio en el mundo. Las ventanas de oportunidades que se le abren al país son enormes".

La titular de la cartera económica consideró que un TLC "tiene beneficios mucho más allá del comercio". "Va a favorecer a todos los uruguayos. Se trata de que se agreguen más sectores, que inversiones extranjeras se instalen aquí. El efecto no es solo para los sectores (que más exportan a China), si no para otros que se puedan instalar en el país", afirmó.

En ese sentido, dijo que "el centro de la política económica es la creación de empleo, si no estuviéramos convencidos de que por ese camino de comerciar más con China no estaríamos creando más puestos de trabajo no hubiéramos golpeado la puerta".

"El país todo va a ganar, va a crecer, se va a beneficiar", afirmó.

Mercosur como trampolín

Sobre las conversaciones bilaterales entre Uruguay y China -por fuera del Mercosur- la ministra de Economía consideró que el gobierno quiere negociar con la "marca Mercosur" porque "da un valor enorme", pero que "no podemos estar encerrados" en el bloque.

"No podemos estar encerrados en el Mercosur, tiene que ser un trampolín para que países salgamos a acordar, vender, interactuar", dijo Arbeleche.

"Uruguay una vez conversado con cualquier país va a informar e invitar al resto de los países del Mercosur, reconociendo que somos países distintos y podemos tener distintas prioridades en este momento. Pero siempre dentro de la orbita del bloque. Un acuerdo bilateral pero dentro del bloque Mercosur", reiteró la ministra.