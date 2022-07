Argimón culminó su viaje a Ucrania y Rusia: "Recorrer espacios bombardeados con los vecinos fue muy emotivo"

La vicepresidenta realizó un balance de su viaje, se mostró poco optimista con respecto a una resolución rápida del conflicto y destacó la "fuerza" de los ciudadanos que han sufrido los bombardeos.

La vicepresidenta Beatriz Argimón culminó su viaje en el marco de la Unión Interparlamentaria (UIP) por Ucrania y Rusia, países en guerra desde fines de febrero, cuando el gobierno de Vladimir Putin decidió enviar tropas a su vecino.

Este domingo por la mañana realizó un balance de su visita oficial, se mostró poco optimista con respecto a la resolución rápida del conflicto y destacó la "fuerza" de los ciudadanos que han sufrido los bombardeos.

"Cumplimos con lo que la UIP nos encomendó: tratar de fortalecer el diálogo entre parlamentos. Es la única delegación a la que ambos países aceptaron recibir. Buscamos fortalecer iniciativas de diálogo en un ámbito donde se precisa mucho más diálogo", comenzó Argimón en diálogo con Telemundo.

Minutos después, en rueda de prensa, anticipó que luego de esta visita de parlamentarios "se abre la posibilidad de que haya diálogo de actores políticos en algún país europeo" para destrabar el conflicto.

Sin embargo, consultada si veía una salida a esta contienda, Argimón respondió: "El escenario es complejo". "En principio no es visible" el fin de la guerra, añadió más adelante.

Además de visitar los parlamentos de ambos países, la delegación de la UIP tuvo "libertad" para intercambiar con la sociedad y los vecinos de zonas afectadas por bombardeos.

"Cuando uno iba caminando, iba pensando si a nosotros en cualquier departamento nos pasa lo que estaba viendo. Esa angustia en la sociedad. Pero también la fuerza de quienes quieren reconstruir inmediatamente los lugares dañados. Una mezcla de dolor y fuerza para adelante que uno valora", relató.

Interrogada si había sentido miedo estando en la zona del conflicto, la vicepresidenta aseguró que en el lugar "se sentia mucha tensión". "Especialmente cuando nos acercábamos a lugares de bombardeos. Pudimos recorrer espacios bombardeados con vecinos y esa mezlca de voluntad de seguir para adelante y reconstruir frente al dolor. Se hizo muy emotivo todo ese pasaje", rememoró.

En otro de los momentos que destacó, mencionó su ingreso al parlamento ucraniano, "totalmente protegido" con "bolsas de arena" para evitar la destrucción en posibles bombardeos. Allí, luego de las reuniones, dialogó de modo informal con una legisladora ucraniana. "Me dice: 'tu entenderás que estoy resistiendo por mis hijos y los de todos'. Me abrazó y se largó a llorar. Uno va pensando: cuánto horror Siglo XXI, se supone que había cosas que ya no nos iban a pasar", narró.