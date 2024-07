"¡Así no! El proceso estuvo viciado": el presidente Lacalle Pou desconoció el triunfo electoral de Maduro en Venezuela

Lacalle Pou se sumó así a los dirigentes latinoamericanos que han cuestionado la victoria electoral de Maduro, que se atribuyó la victoria en las presidenciales del domingo con un 51,20 % de los votos.

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó que "era un secreto a voces" que iba a ganar Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela y que no se puede reconocer un triunfo "si no se confía en la forma y los mecanismos para llegar a él". Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela diese como ganador a Maduro en medio de denuncias de fraude y la reivindicación del triunfo por parte de la oposición,

Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales.

El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 29, 2024





Días atrás, Lacalle Pou se comunicó telefónicamente con una de las líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado: en el mensaje público tras su charla, el mandatario uruguayo llamó a que los comicios sean “libres” y con “respeto a la democracia”.