Asociación de Residenciales afirma que en 2023 denunció al centro que se incendió en Treinta y Tres por "malas condiciones de trabajo"

“Creemos que esto debió ser evitable, debió ser prevenido", apuntaron desde Aderama.

La Asociación de Residenciales para el Adulto Mayor (Aderama) afirma que en 2023 presentó una denuncia por “malas condiciones de trabajo” contra el residencial que se incendió este fin de semana en Treinta y Tres, en un caso en el que murieron los diez ancianos que allí se alojaban.

En total, diez personas fallecieron por intoxicación tras el incendio registrado en el residencial, ubicado en el centro de la ciudad de Treinta y Tres, en Manuel Meléndez entre Simón del Pino y Manuel Oribe. El episodio se produjo cerca de las seis de la mañana del domingo; al llegar al lugar, Bomberos se encontró que el lugar tenía un muro con rejas y la puerta estaba cerrada, lo que dificultó el ingreso.

El residencial se encontraba “en vías de habilitación”, explicaron las autoridades competentes en el área. Y las causas de lo sucedido están siendo investigadas por Bomberos, Policía y Fiscalía, pero se presume que fue un accidente.

Este lunes, en entrevista con Telemundo, Juan Sparkov, vocero de Aderama, señaló que lo sucedido fue “un accidente” que podría haber sucedido “en cualquier residencial del país”. Sin embargo, afirmó que, para ellos, el lugar ya estaba bajo la lupa desde el año pasado y que ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) ni el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) actuaron sobre el tema.

“Tenemos mucho pesar con respecto a lo que sucedió. Son diez vidas que se lleva un accidente. Fue un accidente que puede suceder en cualquier residencial del país, ningún residencial está exento de tener este tipo de accidentes, y no porque esté o no esté habilitado porque tenga un papel podemos estar libres de un accidente como este. El hecho de tener una habilitación de Bomberos tampoco lo exime del caso, si es que la funcionaria trabajando en ese momento está capacitada o no para resolver la situación”, dijo Sparkov, y agregó: “Creemos que esto debió ser evitable, debió ser prevenido. Aderama desde el 2023 tiene tres expedientes abiertos en el departamento de Treinta y Tres con respecto a once residenciales que estaban trabajando en malas condiciones de trabajo, y está hecha la denuncia por parte de una de nuestras socias. No hemos obtenido hasta el momento ningún tipo de respuesta”.

“Se hizo un curso solicitando información al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud Pública y al Banco de Previsión Social para que inspeccionara e hiciera el seguimiento de esos residenciales. No tenemos respuesta al momento”, afirmó Sparkov.

Con esto, el dirigente de Aderama indicó que desde la asociación entienden necesaria la renuncia de todos los integrantes del Instituto Nacional de las Personas Mayores y del cuerpo inspectivo de Salud Pública: “Aderama infructuosamente viene conversando con los gobiernos de los últimos 20 años sin tener respuestas”.

“El ministro de Desarrollo Social y la ministra de Salud Pública están en Montevideo, y se están basando solamente por lo que les están comunicando sus subalternos en Treinta y Tres. La realidad es que cualquiera que llene un formulario en las páginas del ministerio pidiendo la habilitación de un residencial ya está en condiciones de decir que está en vías de. El hecho de que esté habilitado no lo exime de culpa por un accidente que haya sucedido. Hay que ver los detalles y ver qué es lo que va a pasar en consecuencia”, apuntó.