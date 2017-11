Aviaga: “En los últimos ocho años ha aumentado más de un 500 % el uso de glifosato en cultivos nacionales”

A principios de noviembre, la Comisión Europea fracasó nuevamente en conseguir una mayoría de países para renovar, ahora por cinco años, la licencia del glifosato, un controvertido herbicida. La licencia del glifosato expira el 15 de diciembre de 2017, pero Bruselas no logra el necesario mínimo de 16 países y que representen al menos un 65% de la población para sacar adelante la renovación de este herbicida, el más usado en la UE y muy extendido en el resto de planeta y también en nuestro país.

Ante la ausencia de mayoría, la responsabilidad pasa ahora a un comité de apelación con representantes políticos de mayor rango de los 28 países del bloque, que deberán pronunciarse “a finales de noviembre” sobre la propuesta. El Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó en un estudio que este compuesto tiene un “probable [efecto]cancerígeno”, uno de los argumentos centrales de la oposición de los ecologistas. Pero, para despejar las dudas de los 28 países, Bruselas pidió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y de la Agencia Europea de los Productos Químicos (ECHA) realizar informes: descartaron los efectos cancerígenos, por lo que volvió a la carga con la renovación.

El uso de herbicidas que contienen glifosato se generalizó rápidamente en el mercado desde la década de 1970. Con el desarrollo de cultivos transgénicos resistentes a esta sustancia, como la soja.

¿Cuál es la situación en Uruguay? Abordamos el tema junto a la senadora nacionalista Carol Aviaga.

Es un tema que nos preocupa y mucho, es muy sensible: afecta a lo largo y ancho de todo el país a distintas poblaciones en lo que comemos y tomamos.

En los últimos ocho años ha aumentado más de un 500 % el uso de este herbicida en cultivos nacionales. Frente a eso, hace un año elevamos a Vázquez una petición para que en Uruguay se implementaran análisis gratuitos o pagos para detectar qué nivel de contaminación tenemos nosotros en nuestro organismo.

Ha aumentado el uso de este herbicida, pero no así los controles sobre su efecto en la gente y en el territorio. No hemos tenido respuesta, ni siquiera por no.

Se ha naturalizado el uso del glifosato a lo largo y ancho del territorio. Hemos presentado varios proyectos en el Senado que tienen que ver con extremar los controles y su prohibición en espacios públicos, urbanos y suburbanos. Pero no hemos logrado que pasen el plenario del Senado. Y tampoco hemos logrado las respuestas del presidente Vázquez.

Pedimos que se realicen exámenes y análisis clínicos en la sangre y en los fluidos corporales, que sean accesibles para todos.

La miel uruguaya que se está exportando muy buen precio no puede acceder a algunos mercados por los altos niveles de glifosato que tiene.