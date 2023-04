"¡Basta de descalificar!": el ministro de Da Silveira respondió a Orsi por sus dichos sobre Lacalle y los centros educativos públicos

"En una sociedad así, el debate público (y, finalmente, la democracia) se volverían inviables", apuntó el ministro de Educación.

“¡Basta de descalificar!”. Ese fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en relación a los recientes dichos del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en alusión a que el presidente Luis Lacalle Pou “nunca pisó un centro educativo público”.

El intendente frenteamplista cuestionó este miércoles las declaraciones del presidente Lacalle Pou sobre el conflicto entre los estudiantes del liceo Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) y las autoridades educativas.

"Hay un recorte de presupuesto de educación y suelto de cuerpo alguien que nunca pisó un centro educativo público critica el estado de las paredes, cuando hace décadas que es así y se han formado verdaderos referentes de nuestro país. Habla de un desconocimiento que es lógico", dijo el dirigente frenteamplista, sin mencionar al mandatario.

Este miércoles Lacalle Pou fue consultado sobre el conflicto del IAVA y aseguró que no debía enorgullecer "tener un edificio público de esa manera", en referencia a las paredes pintadas en el salón gremial. "La rebeldía con causa de reclamos es bienvenida, pero qué necesidad de romper, qué necesidad de ensuciar. Ninguna, por eso no lo comparto", dijo desde Soriano.

Orsi insistió en su crítica a Lacalle: "Hay un desconocimiento de la educación pública, que es lógico porque nunca pisaste un centro público de enseñanza y todavía te das el lujo de recortar el presupuesto".

Y frente a los dichos de Orsi, el ministro de Educación y Cultura compartió en su cuenta de Twitter el video en el que se escucha al intendente canario y escribió: “Imaginemos una sociedad así. Quien no fue a un liceo público no puede hablar de enseñanza pública. Quien no fue a uno privado, no puede hablar de la privada. Quien no fue docente no puede hablar de docencia. Quien no fue a la universidad no puede hablar de formación universitaria”.

Imaginemos una sociedad así. Quien no fue a un liceo público no puede hablar de enseñanza pública. Quien no fue a uno privado, no puede hablar de la privada. Quien no fue docente no puede hablar de docencia. Quien no fue a la universidad no puede hablar de formación universitaria https://t.co/AFBeDQuuQX — Pablo da Silveira (@pdasilve) April 21, 2023

Posteriormente, agregó: “En una sociedad así, el debate público (y, finalmente, la democracia) se volverían inviables. ¿Cómo debatir y decidir sobre formación docente universitaria si solo los docentes pueden hablar de docencia y solo los universitarios de formación universitaria? ¡Basta de descalificar!”.