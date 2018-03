Bergara advirtió a los particulares que no acepten billetes entintados porque no van a tener validez

El entintado avanza progresivamente en los cajeros automáticos para desestimular los robos. El sistema ya está en decenas de aparatos. “El Banco Central va a reponer esos billetes a las instituciones financieras cuando media denuncia policial de un intento de robo, pero no a los particulares. Los billetes intentados no van a tener validez y no van a poder a ser canjeados”, dijo Bergara.

El presidente del Banco Central dijo que no cree que la falta de dinero que se ha verificado en muchos cajeros en los últimos días se deba a las medidas de seguridad. “Yo creo que no le hace bien a nadie que la gente vaya a un cajero y no tenga plata para retirar. Pero lo ubico más en un problema operativo y no vinculado a la implantación de estos mecanismos antirrobo”, declaró.