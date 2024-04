Bianchi dijo que si Delgado gana las elecciones "sin duda" se va a "derogar este Código del Proceso Penal" y se hará uno nuevo

"Es un mamarracho lo del 2017, ya tiene 17 modificaciones", dijo la senadora blanca.

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi adelantó este martes que si el precandidato que respalda, Álvaro Delgado, triunfa en las elecciones nacionales, el nuevo gobierno derogará el actual Código del Proceso Penal, en funcionamiento desde 2017.

"Un juez con este nuevo código dice 'sí', dice 'no' o meramente homologa. Es un error muy grande que se ha cometido y que en la próxima legislatura lo vamos a enmendar, (vamos a) derogar el Código del Proceso Penal", dijo Bianchi este martes.

¿Si gana Delgado se cambia el CPP? "Sí, sin duda. Ya tengo pronto el proyecto de ley para integrar la comisión. Es un mamarracho lo del 2017, ya tiene 17 modificaciones", dijo a la prensa. Los periodistas le mencionaron que en ese momento fue votado por todos los partidos, a lo que ella respondió: "Si yo fuera legisladora en ese momento no lo votaba". Bianchi era diputada en 2017, cuando se implementó, pero no en 2014, cuando fue votado.

Sobre los cambios que se implementarían, dijo que es "imposible" determinarlo ahora y que la comisión para hacer el nuevo CPP estará formada por "técnicos como Jorge Chediak", expresidente de la Suprema Corte de Justicia y actual titular de la secretaría antilavado.

Uno de los puntos a analizar, adelantó, será la forma de conducir Fiscalía: "Es una opción (cambiarlo). Esto por ley y en año electoral estas cosas no se pueden tocar y menos con una oposición tan irracional que no ha permitido al gobierno tener un fiscal general propuesto por el propio presidente"

"El presidente no propone porque saben que no se lo van a aprobar. Los que tenemos que hacer la negociación somos nosotros. He negociado casi dos años, la respuesta de la persona con la que he negociado, una persona muy influyente del Frente Amplio, me dice 'para qué querés cambiar a Gómez (Juan, fiscal de Corte). Ahora Gómez está enfermo. Está Mónica Ferrero que está en una situación inestable, es suplente de un interino. La responsabilidad no es del gobierno por cierto, si no nos dan los votos para los nombres. He buscado, porque conozco a los operadores jurídicos, los nombres más neutrals posibles, lo más vinculados a las cátedras posibles, pero nada les viene bien", expresó.