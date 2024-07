Bianchi dijo que designación de Ripoll fue "desprolija": "Entiendo que la comunicación de Álvaro en el acto no fue buena"

"Si mis líderes, Luis (Lacalle Pou) y Álvaro consideraron que era la mejor opción, ahí vamos a ir", agregó de todas maneras.

Un "estresado" y "tensionado" Álvaro Delgado fue "desprolijo" a la hora de comunicar a su compañera de fórmula, Valeria Ripoll. Los adjetivos son de la senadora Graciela Bianchi, que este martes en rueda de prensa cuestionó la forma en que se presentó a quienes competirán por el Partido Nacional en las elecciones de octubre.

Este lunes Búsqueda informó que Bianchi no había subido al escenario el domingo por la noche -cuando se dio el anuncio- porque -dijo- "no sacaría la cara por esta fórmula". La senadora aclaró que militará por Delgado y Ripoll y que no le molestó la designación de la exsindicalista, sino que no se les comunicó antes.

"Yo lo que cuestioné fue la forma de comunicarlo y, sigo insistiendo, un error en la forma de comunicación. Fue desprolija, tendríamos que haber estado enterados los miembros del gobierno y legisladores, aunque sea cinco minutos antes. (...) Que las cosas fueran bajando, permeando para los militantes que están más lejos de los lugares de decisión. Entiendo que la comunicación de Álvaro en el acto no fue buena", dijo en rueda de prensa.

Bianchi consideró que Delgado "en el estrado estaba muy tensionado", lo que "es comprensible", dado que es "un ser humano" que vivió "horas muy difíciles". "Hizo más de 100.000 kilómetros en las giras, es un desgaste físico y mental. El relacionamiento... no sé cómo soporta. El celular suena cada dos segundos. ¡Es humano! Cuanta más humanidad demuestran, más les tengo confianza", planteó.

Consultada sobre si quedaban "heridas" en la interna por la designación de una exdirigente sindical y exintegrante del Partido Comunista que hace pocos meses se afilió al partido, respondió: "Si tiene heridas que vaya a curarlas. El objetivo es ganar las elecciones y que el Partido Nacional sea el más votado. Si mis líderes, Luis (Lacalle Pou) y Álvaro consideraron que era la mejor opción, ahí vamos a ir".