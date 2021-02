Blanquita Filippini: "Tengo el sueño de ser abogada, de seguir luchando con mi papá y mis hermanos y conocer al presidente"

Finalmente ASSE decidió este jueves no apelar la sentencia de la Justicia ante la Suprema Corte de Justicia y la adolescente será resarcida.

Blanca fue víctima de un caso de mala praxis cuando tenía cuatro años, y le fueron amputadas las dos piernas, un brazo y tres dedos.

Fueron 11 años de instancias judiciales por una demanda de daños y perjuicios presentada por la familia de Blanca Filippini, un caso que Jurídica de ASSE apeló dos veces y esta semana se supo que volvería a impugnar frente a la Suprema Corte.

Según contó el vicepresidente de la institución, el actual directorio no estaba informado de la casación y el propio presidente de la República se interesó por el caso que aseguraron, despierta una enorme sensibilidad. Es por esto que ASSE decidió este jueves indemnizar a la familia, según dispuso la Justicia.

Omar Filippini, el papá de Blanquita, dijo a Telemundo que para él no fue "un caso ganado", sino que "se hizo justicia". Meses atrás Blanca cumplió 15 años y pudieron celebrarlo en familia. "Tuvimos los 15 años de Blanquita, que pasamos una belleza. A mí no me importaba ser feliz, ni que fueran los otros, quería que fuera ella. Queríamos bailar y estar juntos, y lo hicimos. Fue un sueño qeu cumplí y ella también", dijo Omar. Pero aseguró que con este resarcimiento "lo que estoy buscando es que ella sea feliz el resto de la vida".

La adolescente por su parte dijo estar feliz "que se hizo justicia al fin". ¿Qué viene ahora? "Ahora a echarle para adelante, a seguir estudiando. Este año empiezo cuarto, me quedan tres años. Y después la universidad para recibirme de abogada", dijo a Telemundo.

Uno de los sueños de Blanca es ser abogada, y seguir "luchando al lado de papá y de mis hermanos". Y tiene un pedido final: "quiero conocer al presidente".