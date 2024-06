Bomberos expresó preocupación por cantidad de fallecidos por incendios en los últimos días y aseguró que situación es "muy complicada"

Para el director de la dirección, "el camino es la prevención" y detalló las recomendaciones a seguir para evitar riesgos.

El director Nacional de Bomberos, Richard Barboza, expresó su preocupación por la cantidad de fallecidos como consecuencia de incendios durante el último fin de semana. Este martes, en rueda de prensa, aseguró que la situación es "muy complicada" y subrayó que la cifra alcanzó las cinco víctimas en todo el país.

Esta madrugada falleció otra persona en el barrio Piedras Blancas. "En este momento estamos largando una nueva campaña de sensibilización y de prevención porque son temas evitables, eso es lo que más nos llama la atención, que son cuidados que tiene que tener la gente", sostuvo Barboza.

"Realmente estamos preocupados", dijo. Reafirmó que se trata de un número "importante" para un solo fin de semana y que creen que "el camino es la prevención".

La mayor causa de incendios son los elementos de calefacción y los equipos eléctricos. Por eso, recomendó chequear que éstos estén en buenas condiciones y que tengan una buena conexión a la instalación eléctrica. Hay cuidados y señales que se pueden tener; cables que están carbonizados, malas conexiones y eso lleva un recalentamiento natural.

A su vez, recalcó que en el encendido de estufas a leñas o a gas hay que tener precaución con acelerantes como el alcohol o el kerosene, algo que ven habitualmente. "Cuando la persona lo va a encender ocurre una explosión", explicó Barboza.

Durante este año 21 personas han fallecido como consecuencia de incendios. "Está bueno aclarar que Bomberos no le hace un seguimiento a todos los lesionados que son trasladados, quiere decir que ese número puede ser aún mayor", aclaró.

De 2019 a la fecha Bomberos realiza una estadística y las cifras de este año vienen "más o menos" dentro de los parámetros. "Creo que estamos un poquito arriba de lo normal", agregó.

Camiones nuevos

Este martes las autoridades del Ministerio del Interior celebraron la entrega de cinco camiones para la Dirección Nacional de Bomberos. "Son camiones urbanos, que están previstos para cubrir emergencias de incendio y rescate en zona urbana. Van a ser distribuidos en esta instancia, tres en el interior del país y dos en la zona metropolitana, Montevideo, Canelones y San José", señaló Barboza.

Cada unidad tuvo un costo aproximado para el Ministerio del Interior de US$ 240.000. Al momento, se han entregado diez camiones. "Es una inversión importante, si bien tenemos otra licitación en curso que aún no fueron entregados pero esto ya nos da un aliento importante, porque no solamente es una distribución sino una redistribución de las unidades que ya tenemos", destacó.