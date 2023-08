Cámara de Industrias cree que reducción de la jornada laboral no es un tema prioritario y que hace falta "madurar" la idea y dialogarla

Pache cuestionó reducir la jornada y mantener el salario de ocho horas; entre otras cosas, afirmó que ese esquema aumentaría los costos.

Luego de que el Pit-Cnt volviese a poner el tema sobre la mesa, la Cámara de Industrias señaló que la reducción de la jornada laboral no es un asunto prioritario ni para ahora, y que hace falta más diálogo para madurar la idea.

En el mismo sentido que el ministro de Trabajo, el presidente de la Cámara de Industrias, Fernando Pache, consideró que la reducción de la jornada laboral es un tema para resolver de forma bipartita, entre cada empresa y sus funcionarios.

“O sea, que cada empresa resuelva ese tema junto con sus funcionarios; estamos abiertos a que eso suceda”, afirmó Pache en rueda de prensa.

El presidente de la Cámara de Industrias consideró que en este momento “no debería ser un tema de agenda actual”, sino que debería ser “para más adelante”. “Y con cierta madurez de trabajo y de diálogo que pueda haber”, agregó.

Además, Pache cuestionó reducir la jornada y mantener el salario de ocho horas; entre otras cosas, afirmó que ese esquema aumentaría los costos.

“Usted va a encontrar la otra problemática: trabajemos seis, cobremos ocho, no tecnifiquemos ni despidamos a nadie; no estamos muy maduros para llevar esa conversación adelante, digamos, no está pronto el asunto”, apuntó.