Camiseta de Uruguay campeón del mundo de 1930 se remató en US$ 50.000 e irá para Europa; nadie ofertó por la de los olímpicos de 1924

Una remera de Maradona del Napoli firmada por el argentino se vendió en US$ 9.700

La camiseta que usó el defensor Ernesto Mascheroni en la Copa del Mundo de 1930 se vendió este miércoles en US$50.000 en el remate realizado en Zorrilla Remates.

No hubo puja. Una sola persona ofertó por teléfono el precio base y la compró. Rodrigo Del Cerro Roldós, administrador de Zorrilla, precisó que el comprador es europeo, y lamentó que la camiseta, "una de las pocas que van quedando de 1930, no se quede en el país".

No corrió la misma suerte la remera de los campeones olímpicos de 1924. La casaca que utilizó Ángel Romano -una de las figuras y autor de un gol en la final- no recibió ofertas por el precio base, fijado en US$ 90.000.

Se trata de una remera única en el mundo, aseguraron desde Zorrilla. No se conoce paradero de ninguna otra camiseta de ese equipo campeón.

¿Qué pasará entonces con la pieza histórica? "Tendremos que ver con el coleccionista, el dueño. Normalmente se hace un segundo intento", dijo Del Cerro Roldós.

Además de más de una decena de remeras de la selección uruguaya de distintas épocas, se vendieron otras de clubes internacionales. La más valiosa era una de Diego Maradona del Napoli de la temporada 1987-1988. Está firmada por el astro argentino -la rúbrica está certificada- y cuenta también con el escudo de campeón de la Serie A del año anterior. Se vendió por US$ 9.700.