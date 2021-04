Cancilleres del Mercosur discuten la flexibilización del bloque tras pedido de Uruguay

El presidente Lacalle señaló esta mañana que la propuesta es de "estricta lógica". Para el gobierno uruguayo es un tema clave para aumentar el comercio internacional.

Desde esta mañana se reúnen de forma virtual los cancilleres de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay en un encuentro del Consejo del Mercado Común a raíz del pedido de Uruguay de flexibilizar el bloque regional.

La delegación uruguaya apunta a que este encuentro sea el principio del camino a la flexibilización del Mercosur. La aspiración es que los países socios puedan negociar acuerdos comerciales con terceros, por fuera del bloque. Para el Poder Ejecutivo es un punto considerado "clave" para aumentar el comercio internacional.

El presidente Luis Lacalle Pou planteó esta mañana en rueda de prensa que "el Mercosur se mueve por consensos, un tema que no es menor al momento de hacer un análisis. No existe la votación en el Mercosur, no es que le ganamos tres a uno a alguien, o perdimos tres a uno. Se mueve por consensos, ¿está bien, está mal? Me parece que discutir esto es llover sobre mojado. Si todos no están de acuerdo el Mercosur no avanza".

Lacalle Pou señaló que esta propuesta de flexibilizar el bloque "va directamente a atacar ese punto". "Los que no quieren avanzar por determinada razón, que le den lugar a uno de los socios para que avancen o en distintas velocidades o con otros países, para tener la posibilidad de ampliar nuestro mercado o no pagar tantos aranceles. Me parece que es de estricta lógica para los países que no tenemos tanta población abrirnos al mundo. Ese es el pedido y el planteo que hacemos", expresó.

El mandatario hizo este planteo a fines de marzo en la cumbre de presidentes del bloque, que quedó marcada por la respuesta del presidente argentino Alberto Fernández. En el encuentro Lacalle Pou dijo que el Mercosur es “un lastre”. Ante esto Fernández respondió: “No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur".