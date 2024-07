Candidatos de la coalición firmaron declaración en contra del plebiscito de seguridad social; Mieres detalló cuál fue la respuesta de Orsi

"No entendemos el argumento, pero lo respetamos", dijo el candidato del Partido Independiente sobre la respuesta del representante del FA.

Los candidatos de la coalición Álvaro Delgado, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Andrés Ojeda firmaron una declaración conjunta en contra del plebiscito que impulsa el Pit-Cnt, una vez que se conoció que se alcanzaron las firmas.

Su promotor, Mieres, aseguró que se trata de "un mensaje fuerte hacia la ciudadanía en relación a un tema que va a estar en consideración de la ciudadanía". Subrayó que lo que propone la iniciativa, en caso de aprobarse, será "absolutamente perjuicioso para el futuro del país y la gente".

Alertó, en este sentido, que impedirá que se puedan destinar recursos a otras prioridades, como por ejemplo, bajar la pobreza infantil. "Le confiscan a más de un millón de uruguayos sus cuentas personales de ahorros", apuntó.

A su vez, adelantó que el hecho de que se fije la edad de jubilación en la Constitución -en 60 años- configuraría un caso "inédito" en el mundo.

Por otro lado, dijo que el borrador de este documento también fue enviado al candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, quien le respondió minutos antes de comenzar la conferencia.

Orsi -según detalló Mieres- le dijo que en la medida que "el partido al que representa está en contra de la ley (de la reforma de la seguridad social) que se votó el año pasado" entendió que no era "pertinente" firmar este documento.

Sin embargo, Mieres aclaró que en la declaración "no hay referencia" a la reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, pese a que la defienden, justamente porque no quisieron "excluir a nadie". Y sentenció: "No entendemos el argumento, pero lo respetamos".

Por su parte, Delgado afirmó que el plebiscito pone "en riesgo absolutamente la economía de Uruguay" y la posibilidad de que los uruguayos puedan jubilarse. "Es un acto de irresponsabilidad política no fijar posición", apuntó contra el FA, y agregó que "no hay excusa". "Nosotros vamos a estar de un solo lado, que es defendiendo el ahorro de los uruguayos", recalcó.

Ojeda, en tanto, criticó que esta iniciativa "representa la peor vieja política, no mira para adelante y no reconoce que los tiempos han cambiado". Y reafirmó: "Representa al peor pasado".

"Nosotros presentamos toda la certeza en el rumbo y el FA no puede tomar una decisión", manifestó. En esta línea, consideró que esta propuesta no admite tres posiciones, sino solo dos: a favor o en contra.

Por último, Manini justificó la firma de la declaración conjunta. "Gobernar es mostrar siempre responsabilidad y seriedad", sostuvo. "Estamos totalmente de acuerdo, por un tema elemental de coherencia", cerró.