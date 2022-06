Canobbio niega "absolutamente" estar involucrado en lo ocurrido durante la fiesta de jugadores de Peñarol

“La versión falsa de mi participación en esos hechos no hace más que demostrar la intencionalidad manifiesta de causarme daños y perjuicios”, dice el futbolista.

El futbolista Agustín Canobbio emitió un comunicado en relación a la denuncia contra los jugadores Lucas Viatri y Walter Gargano que hicieron dos mozas por hechos presuntamente ocurridos el pasado 8 de marzo durante una fiesta organizada por el plantel de primera del club Peñarol.

Canobbio, según trascendió en la semana y pudo confirmar Telemundo, no fue denunciado por las mozas, pero sí aparece dentro de la causa judicial.

“Se desconoce la denuncia y sus términos pues no he sido notificado personalmente de la misma, así como tampoco mi representante legal”, comienza el comunicado.

“Se niegan absolutamente los hechos que relacionan mi persona en la participación del evento ocurrido el día 8 de marzo. La información brindada carece por tanto de veracidad, de legalidad y ocasiona un daño a mi imagen y a mi vida tanto personal como profesional, a nivel nacional como internacional”, agrega.

“La versión falsa de mi participación en esos hechos no hace más que demostrar la intencionalidad manifiesta de causarme daños y perjuicios”, dice Canobbio en el comunicado, y agrega: “Se entiende entonces que la versión difundida a través de diferentes medios de comunicación no es más ni menos que la pretensión por una vía oblicua de llevar confusión y desconcierto a la población en general y en particular a la población futbolística”.

En tanto, el futbolista dice que ha recibido muestras de apoyo: “Independientemente de ello, he recibido innumerables muestras de apoyo y solidaridad tanto de compañeros, ex compañeros, familiares, amigos y del entorno de fútbol en general, lo que redobla mi necesidad de establecer mi absoluta inocencia en estos hechos”.

Este es el comunicado completo:

En la noche del viernes, en tanto, el jugador Walter Gargano emitió también un comunicado en el que afirma que fue denunciado por delitos que no cometió.