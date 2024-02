Cantante de "Mano Arriba" denunció "abusos y persecución" de sus excompañeros: "¿Por qué no puedo seguir adelante con mi camino en paz?"

"En este momento estoy llevando adelante un proceso judicial para recuperar lo que me pertenece y hacer que los acuerdos se cumplan", aseguró Natalia Ferraro, de Mano Arriba.

"Mano Arriba" era una de las bandas del subgénero musical denominado "cumbia cheta" que dominó los rankings musicales y las fiestas durante mediados de la década pasada.

Su cantante, Natalia Ferrero, cobró popularidad como voz de la banda que tuvo varias canciones con millones de reproducciones como "La noche no es para dormir", "El equivocado" y "Llamame más temprano".

Pero pasado el éxito de la "cumbia cheta", la banda se disolvió de manera turbulenta, según contó en un reciente comunicado Ferrero.

La cantante siguió su carrera como solista y a comienzos de febrero presentó su canción "Cumbia baby", recordando el latiguillo que usaba durante sus canciones en Mano Arriba. Sin embargo, esa canción ya no se puede escuchar en ninguna de las plataformas digitales.

¿Qué sucedió? Según Ferrero, sus excompañeros, los hermanos Álvaro y Federico Rabaquino, denunciaron la canción en todas las plataformas digitales y lograron "bajarla" por 10 días. En su cuenta de Instagram se pueden escuchar algunos segundos.

"Hace pocos días, los músicos denunciaron mi canción y videoclip 'Cumbia Baby' de todas las plataformas, causando daños y perjuicios a mi carrera, pero además generando la sensación de sentirme perseguida. ¿Qué les pasa? No estoy buscando perjudicar a nadie, simplemente quiero tener la libertad de seguir sola mi camino, humildemente con mis temas. ¿Qué estoy haciendo mal? Trato de seguir mis principios. ¿Por qué no puedo seguir adelante con mi camino en paz? ¿Hay un tema de ego que no les permite seguir adelante? ¿Qué harían ustedes en mi lugar?", escribió Ferrero en un descargo en sus redes sociales.

La artista enfatizó que está recibiendo lo que considera "abusos y persecución" de parte de sus excompañeros y relató como los problemas en la banda iniciaron en 2014, incluso antes de la publicación de sus canciones más famosas.

"La banda y la marca es propiedad de los tres. Esto es así después de años de reclamo judicial por mi parte, ya que en el año 2014 los hermanos tuvieron el detalles de registrar la banda que empezamos juntos a nombre de ellos dos. Recién en 2021 empecé a cobrar las regalías de las plataformas digitales que me corresponden (los mejores años quedaron en su poder)", narró.

En julio de 2023 pusieron fin a la banda y acordaron, con un profesional como testigo, "no usar el nombre ni las redes de la banda", aseguró la cantante.

Sin embargo, y siempre bajo la versión de Ferrero, los hermanos no cumplieron lo pactado: le quitaron su acceso a las redes de la banda, al canal de YouTube, contrataron a otra cantante y comenzaron a promocionar shows de la banda con el nombre de la banda disuelta.

"En este momento estoy llevando adelante un proceso judicial para recuperar lo que me pertenece y hacer que los acuerdos se cumplan. Soy titular de la canción 'Cumbia Baby', esto es sobre la letra, composición y fonograma, por tanto, en diez días hábiles quedará solucionado el tema y volverá a estar en las plataformas. También soy titular de la marca y de las canciones de la banda, Mano Arriba. Esta persecución y maltrato tienen que terminar, espero que esto sirva para que otras mujeres en mi situación puedan expresar situaciones injustas y hacer que se equilibre la balanza", cerró Ferraro.