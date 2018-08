Carrera política en el Frente Amplio: la semana que viene, el Partido Comunista se reunirá con Daniel Martínez y Yamandú Orsi

Este miércoles, el partido recibió a Carolina Cosse y Ernesto Murro, dos de las figuras frenteamplistas que están en carrera dentro de la coalición.

Este miércoles, el Partido Comunista recibió a dos de las figuras frenteamplistas que están en la carrera política dentro de su partido: Carolina Cosse y Ernesto Murro.

La ministra de Industria fue muy directa con el partido. Les dijo cuáles son los desafíos que tiene el Frente Amplio y que quiere ser la que encabece esos desafíos.

El Partido Comunista es uno de los sectores del FA con más peso en la interna partidaria y, por ende, en una elección interna. El sector tiene una decisión tomada, que es salir del Congreso de la coalición, que se desarrollará el 1 y 2 de diciembre, con una fórmula presidencial.

Daniel Martínez, por su parte, expresó que no piensa ser segundo. Es decir, que es candidato a la presidencia, no la vicepresidencia. Respecto a Murro y Cosse, no se manifestaron en este sentido.

Mientras hayan dirigentes del MPP que continúen con la expectativa de que José Mujica sea candidato, hay dirigentes del FA que no lo van a descartar.

La semana que viene, el Partido Comunista continuará recibiendo precandidatos del Frente Amplio. Entre ellos, están Daniel Martínez y Yamandú Orsi. Martínez también asistirá este fin de semana a una reunión con el comité central del Partido Socialista, que muy posiblemente termine respaldando su candidatura ese día.

El Congreso Artiguista adelantó también que respaldará la candidatura del intendente de Montevideo.