Caso Antel Arena: fiscal decidió reabrir la causa por las presuntas irregularidades en su construcción

Enrique Rodríguez profundizará en la investigación a partir de la presentación de más documentos y nuevos testimonios.

El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez -que es quien subroga a la Fiscalía de Delitos Económicos de primer turno- definió en las últimas horas reabrir la causa que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena, informó el vocero de Fiscalía General, Javier Benech.

El caso ahora volverá a manos del juez Alejandro Asteggiante, que a comienzos de abril ya dio lugar al reexamen de la causa. El magistrado deberá recibir la solicitud del fiscal, controlar que esté en plazo y notificar a las partes.

Benech aclaró que en este momento el fiscal no debe pronunciarse sobre si hay delito o no, y recordó que Antel -denunciante- manifestó en la audiencia con el fiscal Alejandro Machado para reabrir la causa que habían quedado diligencias pendientes, como la presentación de más documentos y la inclusión de otros testimonios. Por tanto, Rodríguez deberá profundizar en la causa antes de pronunciarse sobre si existió delito o no.

La denuncia inicial fue presentada en noviembre de 2021 por el entonces presidente de Antel, Gabriel Gurméndez -ahora precandidato del Partido Colorado-. Se cuestiona el costo final de la obra, calculado en US$ 118 millones por una auditoría, cuando la inversión inicial se estimaba en US$ 40 millones.

Luego de la investigación, el fiscal Machado resolvió archivar la causa en febrero de 2024 al no encontrar responsabilidades penales en las autoridades del momento de la construcción. La presidenta de la telefónica estatal en ese momento era la hoy precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse.

El directorio de Antel solicitó el pasado 20 de marzo el reexamen del caso luego de un pedido del presidente Luis Lacalle Pou a la titular de la empresa estatal, Annabela Suburú, de que se agoten todas las vías judiciales.

Luego de eso, el juez Asteggiante hizo lugar al reexamen del caso y lo pasó a manos de la Fiscalía, que también aceptó reabrir la causa y ahora un segundo fiscal volverá a investigar la construcción del estadio cubierto.