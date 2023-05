Caso Penadés: "hay situaciones bastante antiguas en el tiempo y otras más recientes", dijo abogado de denunciantes

Hasta ahora, repasó Williman, el consultorio jurídico de la UdelaR ha recibido el testimonio de cuatro personas, y todas fueron acompañadas a declarar ante Fiscalía.

La causa que investiga presuntos delitos de retribución a menores de edad a cambio de sexo por parte del senador nacionalista Gustavo Penadés se encuentra bajo reserva; sin embargo, esa condición será levantada “cerca de fin de mayo”. Así lo indicó este miércoles el abogado Juan Raúl Williman, perteneciente al consultorio jurídico de la Universidad de la República, estudio que defiende a cuatro personas que denunciaron al legislador.

“Tenemos claro que la Fiscalía está llevando adelante una investigación muy minuciosa. Esa investigación se encuentra reservada, así lo solicitó la Fiscalía al juez. Como patrocinante de las víctimas que nos toca defender, estamos esperando por los avances de Fiscalía y el levantamiento de la defensa de las actuaciones para tener acceso a ellas”, afirmó este miércoles William en rueda de prensa, y agregó: “Hay que ver si cuando vence el plazo de la reserva, que estimo será cerca de fin de mes, si en ese punto la Fiscalía entiende que ya ha recolectado suficientes evidencias y debe citar a la persona que está indagando, entonces en esa fecha será citado”.

Consultado sobre la modalidad de investigación reservada que definió la fiscal Alicia Ghione, Williman dijo que la considera “adecuada”. “La Fiscalía, con un criterio precautorio que me parece muy adecuado, reserva las actuaciones hasta que avanza en la investigación. No tiene acceso ninguna de las dos partes”, explicó.

Hasta ahora, repasó Williman, el consultorio jurídico de la UdelaR ha recibido el testimonio de cuatro personas, y todas fueron acompañadas a declarar ante Fiscalía. “Hay situaciones bastante antiguas en el tiempo y otras más recientes”, detalló el abogado, y agregó que “alguna persona más se inscribió para consultar, pero no se presentó”.

En tanto, Williman también fue consultado sobre cómo espera que avance la causa una vez se levante la reserva y ambas partes puedan acceder a la carpeta investigativa, donde estarán los materiales recopilados por la Fiscalía.

“Creo que hay que esperar que se levante la reserva de la carpeta, ver con qué evidencias cuenta la Fiscalía, que evidentemente no son solo estas cuatro declaraciones, que son las que conoce el consultorio, evidentemente en la carpeta investigativa hay más actuaciones”, dijo, y agregó: “En este tipo de delitos, la declaración de la víctima es un elemento importante, es el puntapié inicial. La Fiscalía tiene después que recubrir esa declaración con otros elementos probatorios que complementen la declaración de la víctima. Una investigación seria requiere de otros elementos que confirmen esa declaración o la descarten”.

Este miércoles, Montevideo Portal informó que Fiscalía analiza las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de dos hoteles a los que habría concurrido el senador Penadés con menores. Consultado al respecto, Williman dijo no manejar esa información, pero sí habló sobre las dificultades que ese relevamiento implica: “En general el registro de las cámaras depende mucho del tiempo que esté guardada la información. Muchas cámaras, incluso las del MInisterio del Interior, se regraban”.

"Los explotadores no son monstruos que viven en una cueva, es gente que convive con nosotros"

El sindicato del INAU realizó este miércoles una actividad en el Parlamento para abordar la problemática del abuso y la explotación sexual de menores.

En ese contexto, Luis Purtscher, del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES), fue consultado en rueda de prensa sobre cómo es el estado de situación en nuestro país.

“Llegamos a diciembre con 550 casos. Y esta es una cifra que viene multiplicándose año a año”, dijo Purtscher, y agregó: “Uruguay ya no niega que el fenómeno existe. Este problema que era negado o invisibilizado, pero creo que rompimos la primera frontera de que esto no existe en Uruguay o no es posible”.

En esa línea, Purtscher fue consultado sobre si el hecho de que se haya denunciado a un senador de la República es parte de ese fenómeno. “El problema de explotación sexual comercial no es un problema que solamente acontece en algunos estratos de la sociedad. Ocurre en todos los estratos de la sociedad, atraviesa nuestra sociedad. La aparición de casos donde los explotadores ocupan roles de importancia a nivel social no es la primera”, dijo, y agregó: “Recordemos La Casita del Parque, que involucraba al director general de la Intendencia de Paysandú. O La Posta del Cangrejo, que vinculaba a un empresario gastronómico de un conocido local de Maldonado. Esas son muestra de que los explotadores no son monstruos que viven en una cueva y salen de noche a explotar; es gente que convive con nosotros, que desarrolla sus roles sociales muy bien y generalmente tienen una consideración alta o altísima”.

“No es menor romper el silencio. Romper el silencio ya es extraordinario. Hay gente que se lleva la situación de abuso consigo para toda la vida, la guardan en silencio, porque parte del problema es la destrucción de la persona, es una persona que no puede reconocerse ni oponerse a la situación de abuso”, apuntó Purtscher.

En tanto, consultado sobre la reacción del sistema político ante las denuncias contra Penadés, Purtscher afirmó: “Permanentemente falta información. Y empezar a construir saber qué hacer frente a esas situaciones. Desde cada lugar se mira distinto el problema. Para nosotros siempre es importante la voz de la víctima, sobre todo cuando son niños y adolescentes: saber escuchar y creer en lo que están diciendo es fundamental. La contestación de ‘esperemos que la Justicia actúe’ es una buena respuesta, pero no es la respuesta que damos los operadores sociales. Nosotros creemos en lo que se está diciendo”.