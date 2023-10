Caso Penadés: Senado votó recibir a Heber en comisión general y el Frente Amplio buscará interpelarlo más adelante

El ministro del Interior solicitó el domingo por la noche asistir al Parlamento para hablar sobre las actuaciones de los policías investigados en el denominado "caso Penadés".

El Senado aprobó por unanimidad este martes por la mañana recibir al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de comisión general.

La convocatoria surge a raíz del propio pedido del ministro, que el domingo de noche en diálogo con la vicepresidenta Beatriz Argimón solicitó comparecer para brindar detalles de la investigación contra policías -entre ellos el exdirector del exComcar, Carlos Taroco- señalados como responsables de haberle facilitado información reservada a Gustavo Penadés en la causa que lo terminó imputando por 22 delitos vinculados a abuso sexual de menores.

Sin embargo, esta no será la única aparición de Heber en la Cámara Alta. Luego de la comisión general, el Frente Amplio adelantó que buscará interpelarlo por el mismo tema.

Más temprano, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi adelantó que su partido apoyaría una moción para la interpelación.

"Hablamos personalmente con Heber desde el primer momento: 'Hagan lo que quieran ustedes, me da lo mismo en interpelación o régimen de comisión general'", reconstruyó el diálogo Bianchi con la prensa.

La parlamentaria indicó que la coalición "entendió que desde el punto de vista institucionalidad era mejor el régimen de comisión general", al ser un ministro de su gobierno, pero aclaró: "De cualquier manera, no tenemos ningún inconveniente de votar la interpelación".

¿Votarían una moción de interpelación presentada por el Frente Amplio? "Sí, votamos cualquiera de las dos", aseguró, y remarcó que, de todas formas, la Constitución prevé que con un tercio de los votos de los legisladores alcanza para aprobar una interpelación, algo que el Frente Amplio tiene.

La última vez que Heber fue interpelado fue cuestionado por el Frente Amplio y Cabildo Abierto y hasta se manejó una posibilidad de censura que luego no se ratificó. Consultada si temía que Cabildo volviera a pararse en esa posición y que el cargo de Heber corriera peligro, respondió: "Sucedió en Diputados y no me hago cargo de lo que pasó. Yo no hago futurología. Hasta ahora Cabildo viene actuando desde domingo de noche en consonancia con nosotros. No nos han manifestado nada, al contrario. Siempre lo repito, nunca tengo problema para negociar con Cabildo".

Heber habló el domingo por la noche con la vicepresidenta Beatriz Argimón y pidió ser recibido por el Senado “en forma urgente”. Más temprano ese día se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou. Se espera que la convocatoria sea en el correr de esta semana o a comienzos de la siguiente.