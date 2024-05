Cierre de planta de FNC en Minas: el "beneficio" a los envases retornables que analiza el gobierno

El próximo martes se reunirán representantes de gobierno con las autoridades de la empresa.

El ministro interino de Industria, Walter Verri, detalló este jueves una de las opciones que maneja el gobierno para intentar resolver el conflicto que llevó al cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas (Lavalleja). Se trata de la vuelta de un "subsidio" que se extinguió en 2021 y podría reaparecer, pero con otras condiciones.

"El tema está en los Ministerios de Economía, de Industria y de Ambiente", dijo Verri, dejando claro que la cartera presidida por Azucena Arbeleche tendrá un rol decisivo en las alternativas que se barajen con la empresa. El próximo martes se reunirán en la sede de Industria representantes del gobierno con autoridades de la empresa.

¿Se quitarán impuestos a la producción de cerveza? "El costo se forma por muchas cosas, algunas de ellas son los impuestos. Pero no necesariamente pasa por eso, puede pasar por otros carriles, pero no quiero adelantar ninguna solución. Todas están sobre la mesa", respondió Verri.

Actores del sector han señalado a los problemas de competitividad como decisivos para explicar la crisis del sector. Indican que las cervezas importadas se venden en góndolas a precios más bajos que las que se producen en la industria nacional.

El ministro interino contó que en el gobierno anterior se creó "un beneficio al uso de envases retornables" bajo una condición: "Que el envase sea de origen nacional".

Sin embargo, eso se tornó "imposible de cumplir", dado que no existe "industria del vidrio". Ante eso, el actual gobierno lo eliminó en 2021. Ese año representó un gasto de US$ 2 millones para el Estado.

"Carecía de sentido tener una norma que no se podía cumplir. No quiere decir que no se pueda volver a poner con otras condiciones, sin que diga que tiene que ser de industria nacional, al menos por ahora que no tenemos industria del vidrio. En definitiva era por el medio ambiente. Lo estamos analizando", dijo Verri.