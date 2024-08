COFE ocupó el Ministerio de Trabajo en rechazo al nuevo régimen de certificaciones médicas

El Ministerio de Trabajo ya intimó a los ocupantes a desalojar.

El sindicato de trabajadores del Estado ocupó este miércoles por la mañana la sede del Ministerio de Trabajo en la Ciudad Vieja en el marco del conflicto por la implementación del nuevo régimen de certificaciones médicas.

Los afiliados a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) comenzaron un paro a las 9:00 y se movilizaron desde la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería hasta el edificio de Juncal y Cerrito. Ingresaron a la sede de la cartera y colgaron pancartas. Sobre el mediodía y tras la intimación del ministerio, desocuparon.

"El régimen genera injusticias. Hay enfermedades que no están incluidas y se descuenta al buen trabajador que se enferma y realmente los abusos no los van a terminar. El que está de vivo no tiene lugar en el Estado y hay que echarlo, eso lo decimos claramente, pero el gobierno decidió descontarle el salario a los trabajadores", dijo a la prensa Martín Pereira, presidente del sindicato.

Como alternativa, contó, propusieron realizar "muchos controles" para "saber quién se certifica y por qué", pero "no se están haciendo al día de hoy por incapacidad de muchos organismos del Estado", cerró.

Tiempo atrás presentaron un recurso ante la Organización Internacional del Trabajo porque lo consideran violatorio de la negociación colectiva, y una rebaja salarial. También presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y un recurso ante el Tribunal de la Contencioso Administrativo.

A los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario cuando se certificaban. La nueva normativa establece que ahora tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles remunerados, consecutivos o alternados, por enfermedad o accidente.

A partir del décimo día de certificación médica en el año, tendrán derecho a un monto equivalente al 75% o al 100% de su salario por todo concepto según corresponda, excluidos los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras.

Se podrá seguir cobrando todo el salario por accidentes laborales, enfermedades profesionales, situaciones de emergencia sanitaria, embarazos, o tratamientos prolongados. El nuevo sistema aplica para los presupuestados y contratados. Los días que no se utilicen no se acumulan para el siguiente año.

Comenzó a aplicarse en abril en Presidencia y en julio en los ministerios de menos de 1.000 funcionarios, como Industria, Turismo, Ambiente y Salud Pública, entre otros. En agosto fue el turno de los servicios descentralizados y, finalmente, en setiembre se extenderá a los demás ministerios.