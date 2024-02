Comisión de Patrimonio afirma que no dio su aval para las obras anunciadas por la IMM en la rambla y alrededores del Teatro de Verano

Por su parte, desde la intendencia, la directora de Espacios Públicos apuntó que se trabaja en ello.

La obra anunciada por la Intendencia de Montevideo (IMM) para el Teatro de Verano y la rambla tiene un costo cercano a los US$4,5 millones y se irá desarrollando a lo largo de este 2024. Sin embargo, el proyecto generó reparos por parte de la Comisión Nacional de Patrimonio.

Desde la comisión señalan que algunas de las intervenciones anunciadas no tienen su aval ya que los proyectos no fueron ni presentados ni aprobados hasta el momento.

Varios de los anuncios de la comuna, como la colocación de toboganes en las canteras o la reconstrucción del puente peatonal, además de la ciclovía que va por la calle no tienen todavía autorización de la Comisión de Patrimonio para su realización, según aseguró el titular de esa institución, Willy Rey, a Telemundo.

Rey afirmó que todavía no se han presentado los proyectos para ser evaluados y que, sin ese aval, no se puede proceder a las obras.

Por su parte, desde la intendencia, la directora de Espacios Públicos apuntó que se trabaja en ello.

“Las obras que están en este momento en ejecución, la ciclovía en el primer tramo y el paseo verde de los pescadores, tienen la autorización de la Comisión de Patrimonio. Y vamos a seguir dialogando con los técnicos de la comisión, tomando en cuenta sus sugerencias, como lo venimos haciendo”, dijo la jerarca.

Respecto a la ciclovía de la rambla en particular, la jerarca comunal aseguró que no afectará la circulación de vehículos ni de peatones.

“Ha habido un estudio en cuanto a la movilidad. No se pierden plazas de estacionamiento. No interfiere con la movilidad del tránsito y el peatón no pierde espacio”, afirmó.