"Como un ascensor roto, en caída libre": testimonio de una pasajera del avión con turbulencias y el derrotero para llegar a Montevideo

Los pasajeros formaron un grupo de Whatsapp y "manejan la posibilidad" de demandar a la empresa.

Sylvia García fue una de las 300 personas que sufrió el "caos total" del avión UX045 de Air Europa el pasado lunes de madrugada cuando viajaban de Madrid a Montevideo.

"Salió casi en horario (puntual) de Madrid. Promediando las 4:00 horario de Europa me levanté para ir al baño y, cuando volví a mi butaca, el piloto nos dice que nos enfrentaremos a turbulencias y que todos nos abrochemos el cinturón. Yo lo tenía puesto y lo ajusté un poco más, porque cuando duermo lo aflojo. Cuando me estoy durmiendo siento algo que, para mí que no soy experta, era diferente a una turbulencia: no es que se movía, cayó en picada. Es como los juegos que te subís a un ascensor y bajás 30 metros. El avión no tenía control ninguno, parecía que no terminaba, la gente empezó a gritar, yo grité, y eso que apenas me moví del asiento. Estábamos totalmente en caída libre, esa es la sensación, como si un ascensor se hubiera roto y caes", relató a Telemundo este miércoles.

Otros pasajeros, que no estaban con el cinturón como ella, salieron "despedidos de su butaca". "Al señor que venía delante de mi marido lo vi volar y luego desplomarse. Se lastimó la frente, el cuero cabelludo, se llenó de sangre el suelo. Una señora que venía atrás entre su hijo y su marido salió del asiento del medio despedida y se golpeó el costado contra el posa brazos. Luego confirmaron tenía fisurada dos costillas. Un señor quedó colgando del maletero, una cosa tremenda, quedó inmóvil y después no se animaba a bajar. Una nenita se salió de los brazos de la mamá y se golpeó", narró.

Esa pesadilla duró ocho segundos. "Parecieron ocho horas. Descendimos 500 metros", detalló.

Luego, "como si nada hubiera sucedido", el avión continuó con una "navegación calma", pero en los pasillos la situación "ya era un caos". "Había una señora con múltiples fracturas, no se la podía tocar", dijo García.

La pasajera, abogada de profesión, destacó el trabajo de las azafatas, que "hicieron todo lo que pudieron" y usaron "kits de asistencia" para ayudar a los heridos. No así quienes presidían el vehículo: "No aparecieron ni el piloto ni el copiloto a decirnos a qué nos enfrentamos ni cómo seguíamos".

Cuando aterrizaron de emergencia en Natal (Brasil), estuvieron tres horas y media sin poder bajar del avión, con médicos ingresando al avión para atender y retirar a heridos y policías tomando fotografías.

"Un azafato nos dijo que después de atender a los heridos íbamos a seguir en el mismo avión porque estaba en perfectas condiciones de vuelo. Nos opusimos completamente, habíamos visto como se despegaban las placas del avión", prosiguió.

Cuando lograron bajar, también debieron aguardar algunas horas en el aeropuerto. La empresa dispuso de seis ómnibus para trasladarlos desde Natal a Recife. Tres horas más arriba del ómnibus con el vehículo parado y cinco horas de viaje en los 300 kilómetros que separan ambas ciudades.

"Llegamos a las 21:00 de Uruguay. Una ducha, comer y salir al aeropuerto para tomar el otro avión". Este sí los trasladó a Montevideo.

"Se empezó a comentar que un señor había fallecido. Fue horrible saber eso, pero no lo hemos podido chequear. Eso y que otra persona quedó en CTI en Natal", lamentó.

Los pasajeros formaron un grupo de Whatsapp y "manejan la posibilidad" de demandar a la empresa. "La empresa no fue eficiente", resumió García, aunque reconoció que el piloto advirtió que debían ponerse los cinturones por las turbulencias. "Pero muchos estaban dormidos", lamentó.

"Hay muchísimo dolor. Fue muy feo ver lo que pasó arriba del avión. Uno quedó traumado, toda esa gente lastimada, las personas que gritaban... nos va a faltar un tiempo para olvidarme de eso", cerró.