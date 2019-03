¿Cómo un rumor a través de las redes sociales genera pánico en algunas personas?

Lo explicó a Telemundo el psicólogo Roberto Balaguer.

El pasado sábado 2 de marzo, la ciudad de Suárez, en el departamento de Canelones, viviría una noche de Carnaval con la realización de un desfile que incluiría a trece comparsas.

Sin embargo, rumores difundidos por medios de redes sociales pusieron en peligro el evento.

Primero fue un mensaje que apareció en Facebook, horas antes del desfile. Allí un usuario que se identificaba como el hermano de un delincuente abatido durante un intento de asalto a la Banca de Suárez amenazaba con realizar una balacera durante el desfile.

Luego, con el desfile ya iniciado, por Twitter y Facebook, usuarios aseguraron que escucharon varios disparos, aunque en los hechos no ocurrió nada. Igualmente, el pánico generó que varias comparsas resolvieran no desfilar.

“Si la infromación tiene relavancia y tiene rivetes de riesgo la gente tiende a compartirlo. Porque piensa, si lo comparto y no es verdad, no pasa gran cosa. Pero si no lo comparten y llega a pasar algo, las personas tendemos a sentirnos culpables. Cuando se tocan estos mecanismos tan primitivos como el miedo, hace que la gente ante la duda prefiera comunicarlo”, explicó el psicólogo Roberto Balaguer.

Para Balaguer, ante este tipo de rumores, los usuarios deben recurrir a fuentes calificadas para corroborar la información antes de difundirla. Es por eso que la respuesta oficial debe ser publicada lo antes posible. “Cuando vos tenés una duda cada vez más necesitas tener voces oficiales que te avalen y te ratifiquen si esa información que se está manejando es cierta o no. Por eso es muy importante la velocidad del tiempo de respuesta de las autoridades”, agregó Balaguer.